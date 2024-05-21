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"США порушили всі договори з РФ і розширюють НАТО": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 21 травня

21 травня, 2024 вiвторок
13:25
Світ НАТО

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 21 травня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 21 травня у світі з'явилося дві маніпуляції. 

Маніпуляція: Польське видання Mysl Polska написало: "Вочевидь, процес ліквідації опозиційних сил та незалежних центрів громадської думки не досяг задовільного рівня, оскільки Зеленський не поспішає демократично протистояти голосам виборців, серед яких він, саркастично кажучи, не збільшує кількість прихильників". 

Спростування: Такі заяви є частиною дезінформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію президента Володимира Зеленського шляхом заперечення його легітимності через відсутність виборів. Однак слід пам'ятати, що цьогорічні президентські вибори не проводяться через чинний воєнний стан в Україні та безпекові ризики, викликані російською агресією.

Маніпуляція: Американський кінорежисер Олівер Стоун в інтерв'ю виданню Deadline заявив:"США порушили всі договори з Росією. 13 країн, які були антирадянськими, антиросійськими, не просто антирадянськими, а антиросійськими, були включені в НАТО. І ми слідуємо цьому плану. Росіяни сказали, що це червона лінія для нас, особливо щодо України. Це кордон Росії, а ви стоїте тут і розміщуєте ракети. І ось сьогодні чи вчора Байден говорив, що вони хочуть інтегрувати Україну в НАТО". 

Спростування: Кінорежисер поширює відомий кремлівський наратив про "розширення НАТО", щоб підкріпити брехливі аргументи про те, що буцімто Альянс спровокував Росію. Головна мета подібних заяв – це виправдання безпідставної російської агресії проти України.

  • Раніше у світі поширився фейк, що Москва нібито була змушена відмовити Заходу у військовому доступі до України, щоб вижити. 
Теги:
Україна
Росія
Володимир Зеленський
фейк
НАТО
США
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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