Мігрень: що потрібно знати та як відрізнити від головного болю

Стан під час мігрені може бути досить важким і впливати на здатність жити повноцінним життям. Розрізнити мігрень та звичайний головний біль - може стати ключовим для правильного лікування та зменшення негативних впливів. Дізнайтеся більше про симптоми, види та методи діагностики мігрені у нашій статті.

Мігрень - це неврологічна патологія, що характеризується інтенсивним пульсуючим болем у голові. Цей медичний стан перетворює звичайний день людини на важке випробування, а біль може бути настільки інтенсивним, що призводить до втрати працездатності на деякий час.

Ознаки мігрені, що відрізняють її від звичайного головного болю

Мігрень - це одна з форм головного болю, яка характеризується високою інтенсивністю, раптовістю та пульсацією, яка зазвичай поширюється лише на одну сторону голови. Супутніми ознаками також є:

нудота або блювота;

чутливість до світла, звуків та запахів;

в класичному варіанті спостерігається за деякий час до нападу наявність "аури", тобто запаморочення, проблеми з зором (наприклад, блимання світла перед очима), проблеми з мовленням.

Мігрень може тривати дуже довго, від години до декількох днів, при цьому біль стає інтенсивнішим з часом.

Тому якщо у вас виникають супутні симптоми або біль відчувається інтенсивніше, ніж зазвичай, краще звернутися до лікаря для точної діагностики та визначення оптимального лікування.

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Основні причини мігрені

Мігрень - це складний стан, який може бути спровокований різними факторами. На офіційному сайті медичної клініки Medikom зазначають, що встановленими причинами виникнення мігрені є:

Алкогольні напої, зокрема червоне вино.

Деякі продукти. Так, сир і шоколад можуть викликати напади мігрені в деяких людей. Однак список таких продуктів індивідуальний.

Хронічна недостатність сну, стрес та нерегулярне харчування.

Фізичне чи емоційне перенапруження.

Зміни в навколишньому середовищі та погоді - яскраве світло, сильне звукове перенавантаження або різкі запахи.

Гормональні зміни. У деяких жінок мігрень може виникати через гормональні зміни, зокрема під час менструації або вагітності.

Хвороби та травми голови, генетичні дефекти.

Вживання лікарських засобів або відмова від них можуть також впливати на виникнення мігрені у деяких людей.

Зауважте, що спровокувати мігрень може будь-що інше, оскільки вона дуже індивідуальна для кожної людини. Розуміння специфічних факторів, що сприяють нападам в конкретному випадку, може допомогти уникнути атаки або зменшити її наслідки.

Види та форми мігрені

На сьогодні відомі декілька видів мігрені, кожен з яких має свої унікальні характеристики і симптоми.

Мігрень без аури

Це найпоширеніший тип мігрені. Супроводжується пульсуючим головним болем, який зазвичай локалізується з одного боку голови, нудотою, блювотою, світло- та звукочутливістю.

Мігрень з аурою

Це класична форма мігрені. Перед початком болю в голові у людини може з'являється так звана аура - це досить непередбачуваний набір неврологічних симптомів, таких як спалахи та іскри в очах, тимчасова втрата гостроти зору, відчуття поколювання в обличчі чи руках, оніміння частин тіла, а також вегетативні розлади – пітливість, озноб, підвищене серцебиття тощо.

Є ще одна форма класичної мігрені, що має назву "тиха мігрень". Такий термін використовується для опису варіанту мігрені без головного болю. У цьому випадку людина може відчувати інші симптоми, такі як аура, зміни із зором, фотофобія (чутливість до світла), дисфункція рухового або чуттєвого нервів, перепади настрою чи втрата апетиту.

Цей варіант мігрені складніший для діагностики, оскільки він не супроводжується тим самим сильним головним болем. Тому інколи це призводить до плутанини з іншими медичними станами.

Офтальмологічна (очна) мігрень

Цей тип мігрені супроводжується гострим болем в оці, може призвести до тимчасової втрати зору або появою плям відблисків перед очима.

Хронічна мігрень

Хронічна форма характеризується регулярними мігренозними болями, які відбуваються принаймні 15 днів на місяць, як мінімум три місяці підряд.

Періодичні синдроми у дітей

Це періодичні епізоди болю в голові, запаморочення (доброякісне пароксизмальне позиційне запаморочення), біль у животі. Такий абдомінальний мігреневий синдром є попередником мігрені.

Це лише деякі з типів мігрені. Кожен вид може мати свої особливості та вимагати індивідуального підходу до лікування та управління симптомами. Оскільки у людей прояви мігрені можуть дуже відрізнятися.

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Основні ознаки та стадії мігрені

Мігрень вважається нервово-судинною патологією, оскільки є докази, які свідчать про появу первинного джерела в головному мозку з подальшим переходом патологічного процесу на судини.

Загалом спеціалісти з Американської асоціації головного болю (American Headache Society) виділяють чотири основні стадії мігрені: продром, аура, напад та постдром. Однак, ці стадії можуть відрізнятися у кожної людини.

Продромальний період або продром

Це період перед початком самого нападу мігрені, зазвичай проявляється за 1-2 дні. Симптоми продрому можуть включати зміни настрою, сонливість або розлади сну, зміни в апетиті або смакових уподобаннях, перепади настрою.

Аура

Це фаза, яка виникає перед початком головного болю та триває приблизно 20-60 хвилин. Включає різні неврологічні симптоми, такі як зміни в зорі, світлочутливість, мовленнєві розлади або деякі чуттєві зміни, що можуть виникати перед початком головного болю.

Але, як зазначалось раніше, не всі люди з мігренню мають "ауру".

Напад мігрені (головний біль)

Це фаза, яка характеризується сильним пульсуючим болем в голові, який супроводжується іншими симптомами, такими як нудота, блювота, чутливість до світла, звуку та інше.

Післядромальний період, або постдром

Це фаза, яка відбувається після нападу мігрені. Під час цього періоду людина може відчувати втомленість, слабкість або неясність думок. Такий стан може тривати ще добу, потім людина відчуває полегшення.

Діагностика мігрені

В першу чергу необхідно звернутися до лікаря-невролога, який проведе ретельний огляд.

Медична загальна консультація. Лікар вивчає характер та інтенсивність болю, його зв'язок з іншими факторами, тривалість та частоту нападів.

Фізичне обстеження. Огляд голови, шиї, нервів та зон обличчя для виявлення ознак напруги, які можуть викликати біль.

Діагностичні тести. Лікар може використовувати різні тести для виключення інших патологій та підтвердження мігрені, включаючи обстеження зору (можуть назначити додаткову консультацію в офтальмолога), МРТ, КТ мозку та інше.

Діагностика мігрені вимагає врахування цих факторів та ретельний аналіз для встановлення точного діагнозу та подальшого лікування.