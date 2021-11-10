Михайло Поплавський презентував новий кліп з тік-токівськими трендами
Тік-Токівський тренд та справжній антидепресант! Михайло Поплавський презентував новий сексуально-еротичний кліп на свій хіт "А ми з кумою ходим в баньку!", відзнятий у форматі Тік-Ток
"Кліп вперше в світі і в Україні – трендовий в Тік-Тоці. Тік-Токівський варіант, Тік-Токівський монтаж. У цей складний час хочеться, щоб люди більше усміхалися, прокачати їх по емоціям, зарядити позитивною енергією. Ми повинні цінувати свою здатність жартувати, веселитися, розважатися і робити це як можна частіше. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі!"
Зробити кліп якомога яскравішим зуміла відома кліпмейкерка Олена Вінярська. Відео зняли в еклектичному стилі: поєднання поп-арту з елементами хіп-хопу та фрістайлу. Крім того, на зйомках використовувалися найбільш трендові Тік-Токівські аксесуари, зокрема, величезний вентилятор із "дівчат-лобстерів". А от головну роль у відео зіграла Наталія Миронюк. Її героїня – збірний образ ідеальної жінки в очах багатьох чоловіків. До того ж, це вже 16-ий відеокліп знятий з використанням сучасних світових технологій. Серед них: LED cube, VR-технології, 3D-графіка. Кліпмейкерка Олена Вінярська запевняє, навіть монтаж відео був зроблений в стилі Тік-Ток.
"Ось ця вся ідея була Михайла Михайловича. Тік-Ток-тренди – це все не просто так. А Тік-Ток-тренди в сурдоперекладі пісні. Насправді монтаж був виконаний таким чином, аби при нарізанні епізодів на десять секунд, як потрібно для Тік-Току, в ньому було мінімум три зміни кадрів. Під час зйомок кліпу ми використовували бандани, перуки, аксесуари та луки з крайніх колекцій модних брендів. За Тік-Ток-трендами на костюмі Михайла Поплавського прописали слова пісні "Банька ". У кліпі й дрова рубали, і пиво з раками пили, і танцювали, і караоке співали. Все за кращими банними традиціями!"
Михайло Поплавський переконаний, цей кліп припаде до душі українцям через свій позитивний настрій. Відеоробота піднімає настрій та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє. Після зйомок більш ніж півтора десятка кліпів, Михайло Поплавський не планує зупинятися. Уже в планах – масштабна презентація нової відеороботи “Щастя є”.
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