Михайло Поплавський презентував новий кліп з тік-токівськими трендами





"Кліп вперше в світі і в Україні – трендовий в Тік-Тоці. Тік-Токівський варіант, Тік-Токівський монтаж. У цей складний час хочеться, щоб люди більше усміхалися, прокачати їх по емоціям, зарядити позитивною енергією. Ми повинні цінувати свою здатність жартувати, веселитися, розважатися і робити це як можна частіше. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі!"

До того це був анімаційний кліп та короткометражний музичний фільм. Уже давно всім знайома композиція отримала друге дихання через нове аранжування та велику кількість спецефектів. А в основу кліпу лягла кінострічка "Парубоцька вечірка у Вегасі". У відео спочатку начебто незрозуміло навколо кого відбуваються події. Лиш згодом головні герої виокремлюються із загалу та виходять на перший план. Ректор Київського університету культури Михайло Поплавський каже, головна мета кліпу – зробити все навколо більш яскравим та позитивним. "Кліп вперше в світі і в Україні – трендовий в Тік-Тоці. Тік-Токівський варіант, Тік-Токівський монтаж. У цей складний час хочеться, щоб люди більше усміхалися, прокачати їх по емоціям, зарядити позитивною енергією. Ми повинні цінувати свою здатність жартувати, веселитися, розважатися і робити це як можна частіше. На оптимістах тримається світ, песимісти лише глядачі!"



Зробити кліп якомога яскравішим зуміла відома кліпмейкерка Олена Вінярська. Відео зняли в еклектичному стилі: поєднання поп-арту з елементами хіп-хопу та фрістайлу. Крім того, на зйомках використовувалися найбільш трендові Тік-Токівські аксесуари, зокрема, величезний вентилятор із "дівчат-лобстерів". А от головну роль у відео зіграла Наталія Миронюк. Її героїня – збірний образ ідеальної жінки в очах багатьох чоловіків. До того ж, це вже 16-ий відеокліп знятий з використанням сучасних світових технологій. Серед них: LED cube, VR-технології, 3D-графіка. Кліпмейкерка Олена Вінярська запевняє, навіть монтаж відео був зроблений в стилі Тік-Ток.

"Ось ця вся ідея була Михайла Михайловича. Тік-Ток-тренди – це все не просто так. А Тік-Ток-тренди в сурдоперекладі пісні. Насправді монтаж був виконаний таким чином, аби при нарізанні епізодів на десять секунд, як потрібно для Тік-Току, в ньому було мінімум три зміни кадрів. Під час зйомок кліпу ми використовували бандани, перуки, аксесуари та луки з крайніх колекцій модних брендів. За Тік-Ток-трендами на костюмі Михайла Поплавського прописали слова пісні "Банька ". У кліпі й дрова рубали, і пиво з раками пили, і танцювали, і караоке співали. Все за кращими банними традиціями!"

Михайло Поплавський переконаний, цей кліп припаде до душі українцям через свій позитивний настрій. Відеоробота піднімає настрій та допомагає дивитися з оптимізмом у майбутнє. Після зйомок більш ніж півтора десятка кліпів, Михайло Поплавський не планує зупинятися. Уже в планах – масштабна презентація нової відеороботи “Щастя є”.