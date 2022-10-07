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Миколаїв атакували російській дрони, по області гатили з літаків: постраждали дві людини

7 жовтня, 2022 п'ятниця
10:47
війна з Росією Миколаїв, обстріли

У ніч з 6 на 7 жовтня російські окупанти гатили по Миколаївщині, зокрема і з літаків. Повідомляється про двох постраждалих

Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Сьогодні вночі місто Миколаїв було атаковане ворожими дронами. В результаті є пошкодження будівель в одному з районів міста, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Також 6 жовтня під прицілом рашистів було населені пункти Миколаївського, Вознесенского та Баштанського районів.

"Обстріли зафіксовані на території Шевченківської, Первомайської, Широківської та Березнегуватської громад. Пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі об’єкти інфраструктури", - пише Замазєєва.

Повідомляється про двох постраждалих.

Крім того, російські загарбники завдавали ударів з літаків.

Загалом на Миколаївщині в медзакладах перебувають 490 мирних жителів, які постраждали від атак окупантів. Ще 86 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

  • У ніч на 6 жовтня ЗСУ попередньо збили 6 дронів-камікадзе, які атакували Південь України. Росіяни впродовж доби обстрілювали два райони Миколаївської області, унаслідок чого було пошкоджено будинки та об'єкт інфраструктури. 
  • Уранці 7 жовтня українська Протиповітряна оборона збила російський вертоліт "Алігатор" над південними областями.  

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Миколаїв
російська армія
Миколаївщина
окупанти
ракетний удар
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