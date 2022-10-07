Миколаїв атакували російській дрони, по області гатили з літаків: постраждали дві людини
У ніч з 6 на 7 жовтня російські окупанти гатили по Миколаївщині, зокрема і з літаків. Повідомляється про двох постраждалих
Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.
"Сьогодні вночі місто Миколаїв було атаковане ворожими дронами. В результаті є пошкодження будівель в одному з районів міста, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Також 6 жовтня під прицілом рашистів було населені пункти Миколаївського, Вознесенского та Баштанського районів.
"Обстріли зафіксовані на території Шевченківської, Первомайської, Широківської та Березнегуватської громад. Пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі об’єкти інфраструктури", - пише Замазєєва.
Повідомляється про двох постраждалих.
Крім того, російські загарбники завдавали ударів з літаків.
Загалом на Миколаївщині в медзакладах перебувають 490 мирних жителів, які постраждали від атак окупантів. Ще 86 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
- У ніч на 6 жовтня ЗСУ попередньо збили 6 дронів-камікадзе, які атакували Південь України. Росіяни впродовж доби обстрілювали два райони Миколаївської області, унаслідок чого було пошкоджено будинки та об'єкт інфраструктури.
- Уранці 7 жовтня українська Протиповітряна оборона збила російський вертоліт "Алігатор" над південними областями.
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