Миколаїв атакували російській дрони, по області гатили з літаків: постраждали дві людини

Про це інформує в телеграмі голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва.

"Сьогодні вночі місто Миколаїв було атаковане ворожими дронами. В результаті є пошкодження будівель в одному з районів міста, виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Також 6 жовтня під прицілом рашистів було населені пункти Миколаївського, Вознесенского та Баштанського районів.

"Обстріли зафіксовані на території Шевченківської, Первомайської, Широківської та Березнегуватської громад. Пошкоджені приватні будинки, господарські будівлі об’єкти інфраструктури", - пише Замазєєва.

Повідомляється про двох постраждалих.

Крім того, російські загарбники завдавали ударів з літаків.



Загалом на Миколаївщині в медзакладах перебувають 490 мирних жителів, які постраждали від атак окупантів. Ще 86 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

У ніч на 6 жовтня ЗСУ попередньо збили 6 дронів-камікадзе, які атакували Південь України. Росіяни впродовж доби обстрілювали два райони Миколаївської області, унаслідок чого було пошкоджено будинки та об'єкт інфраструктури.

Уранці 7 жовтня українська Протиповітряна оборона збила російський вертоліт "Алігатор" над південними областями.