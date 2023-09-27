Ті, кому можна в разі нагальної потреби зателефонувати опівночі або на світанку, і вони зроблять усе – а часом навіть більше, ніж усе – від них залежне, щоб допомогти тобі, витягнути зі скрутної ситуації, подеколи врятувати тобі життя у цілком прямому сенсі слова. Решта – просто приємні (і неприємні також) люди, з якими тебе пов’язують ділові й соціально забарвлені стосунки. Ці – найдорожчі – складають коло твоєї ідентичності і є, поруч із родиною, здоров’ям, щастям творчості – цілком безсумнівними вартостями, без яких не вдалося б прожити належно й гідно.

Мені поталанило з друзями. Я вже писав у колонках на "Еспресо" і про Віктора Морозова, який дав друге життя моїм пісням, і про Івана Малковича, мого улюбленого автора, співбесідника й видавця, з яким нас віддавна поєднують спільні літературні та музичні смаки. А сьогодні я не можу відмовити собі в задоволенні написати про ще одну вкрай важливу – і не тільки для мене одного – людину.

Коли ми познайомилися з Миколою Рябчуком, мені було шістнадцять, а йому двадцять шість років. Він приїхав до нашого провінційного Бахмача провідати свого однокурсника з Літературного інституту, Володимира Кашку. Микола тоді ще не знав, що завдяки самвидаву він давно став моїм літературним кумиром, поруч із Кортасаром і Гессе. Його дотепні, іронічні, сюрреалістичні оповідання були настільки інакші, ніж те, що нам подавали в школі під виглядом актуальної української літератури! В анархістсько-дисидентських колах, до яких належала чи не вся вільнодумна українська молодь того часу, оповідання Рябчука стали своєрідним кодом, культурним паролем, за яким упізнавали своїх ("До Чаплі на уродини?" – Заходь!). Та й саме ім’я Рябчука було ключем, яке відкривало двері багатьох мистецьких і богемних осель, як-от, скажімо, помешкання львівських художників Юрка Коха й Валерія Дем’янишина або прозаїка Юрія Винничука, або поета Олега Лишеги. Замислені медитативні верлібри Рябчука звучали зовсім інакше, ніж те, що нас примушували вчити напам’ять під виглядом поезії, вони виводили в інший, докорінно відмінний, ніж поточна фальш і симулякри, часопростір справжності.

Микола Рябчук, Фото: chytomo.com

Отже, я захоплено слухав живого класика, який невимушено сидів на кухні в мого кума, пив чай, розповідав фантастично смішні анекдоти, а заодно роздавав убивчо точні, справедливі й компетентні оцінки щодо творчості тодішніх українських письменників. Саме тоді я вперше почув фаховий відгук про мої вірші. Рябчук був критиком і читачем, думкою якого неможливо було нехтувати. Це виглядало так, немов до Бахмача приїхав Томас Стернз Еліот і прочитав напрочуд жваву й інформативну лекцію про стан сучасного літературного процесу.

Наступного ранку Микола купив нам квитки, і ми втрьох полетіли до Чернігова на невеличкому поштовому літачку. Ми все життя згадуємо про той політ і в розмовах, і в текстах, як-от, скажімо, в одному з найкращих Рябчукових есеїв "Saturday Night". На якусь годину ми повністю відірвалися від грішної землі з її всюдисущим Радянським Союзом і всевладною комуністичною партією. В небі не було Радянського Союзу! На цілу годину, протягом якої ми жили в небі, було скасовано моторош радянського нагляду й кари, примусової праці, повсюдного стеження й стукацтва. Ми ніби прокинулися від кошмару історії, в якому народилися й виросли. Завдяки цьому реальному досвіду трансцендування від повсякденності стало зрозуміло, що СРСР насправді не вічний, що це колос на глиняних ногах, який зникне з політичної карти світу всього-на-всього через дванадцять літ!

І тоді розпочалася нова, вже направду наша історія. Замість блідих копій самвидаву наші книжки вийшли друком, вільні від цензури й правок редакторів, що запопадливо змінювали слово "Бог" на "птах". Рябчук був промоутером і аніматором численних видавничих проєктів, які сьогодні навіть важко пригадати у повному обсязі. Це й революційні публікації у "Всесвіті", де він тоді працював, і нова "Сучасність", яка почала виходити в Україні та першою надрукувала провокативні, незвичні, самобутні твори покоління "вісімдесятників". Потім – часопис "Критика", де чи не вперше з’явилася можливість неупередженого обговорення табуйованих тем і пригадування забутих або знехтуваних комуністичною владою імен. Десятки рецензій, сотні відгуків, які Микола Рябчук невтомно писав для видавництв і часописів, формуючи вручну, якщо можна так сказати, нове покоління і нову, направду вільну українську літературу. Його київська квартира протягом багатьох років була місцем зустрічі, яке неможливо змінити або замінити кращим. Тут зустрічалися, читали вірші і прозу, обговорювали нові публікації, знайомилися, обмінювалися книжками, ночували, позичали грошей на дорогу... І це були не тільки українські літератори, а й вчені, дослідники, журналісти з усього світу, до якого так спрагло розкрилася замкнена десятиліттями Україна.

Фото: chytomo.com

Серйозні політологічні розвідки, які писав і далі пише Микола Рябчук, не завадили його пильному інтересу до поточної літературної ситуації, до нових цікавих авторів і вартих прочитання творів. Саме завдяки Рябчукові я вперше прочитав твори Андруховича та інших своїх ровесників, якраз Рябчук був першим, хто розповів про трагічну долю завчасно померлого Грицька Чубая. Саме Рябчук дав мені телеграму у січні 1985 року, коли в Києві гастролював Віктор Морозов, щоб я приїхав і показав свої перші пісні авторові неймовірної "Панни Інни". А вже через три роки ми з Морозовим разом співали в театрі "Не журись!"...

Десятки творчих вечорів, змістовних виступів, уміння говорити з розмаїтими аудиторіями, зводити та здружувати людей, талант бути й бути потрібним усім своїм друзям одночасно – ось який гість приїхав був до Бахмача у розпал тоталітаризму, з якого, здавалося, ніколи не буде виходу. Ось хто вивів мене в люди.

Звісно, замість численних слів я радо обійняв би тебе зараз, дорогий мій друже, але ти, як завжди, в мандрах, далеко від нашої оточеної ворогом землі. Я впевнений, я добре знаю, що Україна сталася і відбулася виключно завдяки таким людям, як ти. Це тим більше дивовижно, тим більше заслуговує шани, що насправді вас було зовсім небагато і ви змушені були працювати кожен за десятьох.

Тим щирішими хай будуть слова вітань, тим міцнішого тобі здоров’я, тим більшого натхнення!

Многая літа!

Спеціально для Еспресо

Про автора. Костянтин Москалець, письменник

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