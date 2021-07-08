Міненерго ініціює створення "чорного списку" порушників на ринку електроенергії

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міненерго.



"З метою посилення відповідальності недобросовісних учасників ринку за порушення договірних умов Міністерство енергетики ініціює внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа", - йдеться у повідомленні.



Так, відомство пропонує ввести перелік систематичних порушників договорів, який тимчасово обмежуватиме їм доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами. Відповідні напрацювання планується представити 9 липня 2021 року.



У пресслужбі наголосили, що ці зміни спрямовані на стабілізацію ситуації на ринку електроенергії з метою забезпечення її постачання споживачам.



За даними Міненерго, наразі спостерігається ситуація спотворення ціноутворення на організованих сегментах ринку, про що свідчить періодичне падіння ціни на електричну енергію нижче собівартості її виробництва навіть найдешевшою атомною генерацією.



Також, додали у пресслужбі, спостерігаються маніпуляції і на ринку двосторонніх договорів. Так, окремі трейдери та електропостачальники, які уклали двосторонні договори на купівлю електроенергії за результатами електронних аукціонів, не виконують взяті на себе зобов'язання щодо купівлі електроенергії в обсягах та за цінами, відповідно до договору, та порушують умови оплати за відпущену електричну енергію.



Така ситуація погіршує фінансово-економічний стан виробників електроенергії, ускладнює планування їх виробничої діяльності, зокрема, визначення та формування необхідних запасів палива.

В свою чергу, це ускладнює підготовку енергогенеруючих підприємств до проходження осінньо-зимового періоду та створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам.

