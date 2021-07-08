Міненерго ініціює створення "чорного списку" порушників на ринку електроенергії
Міністерство енергетики ініціює створення "чорного списку" для посилення відповідальності недобросовісних учасників ринку електроенергії
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міненерго.
"З метою посилення відповідальності недобросовісних учасників ринку за порушення договірних умов Міністерство енергетики ініціює внесення змін до Регламенту організації та проведення електронного аукціону з продажу електричної енергії на Товарній біржі "Українська енергетична біржа", - йдеться у повідомленні.
Так, відомство пропонує ввести перелік систематичних порушників договорів, який тимчасово обмежуватиме їм доступ до торгів на електронних аукціонах за двосторонніми договорами. Відповідні напрацювання планується представити 9 липня 2021 року.
У пресслужбі наголосили, що ці зміни спрямовані на стабілізацію ситуації на ринку електроенергії з метою забезпечення її постачання споживачам.
За даними Міненерго, наразі спостерігається ситуація спотворення ціноутворення на організованих сегментах ринку, про що свідчить періодичне падіння ціни на електричну енергію нижче собівартості її виробництва навіть найдешевшою атомною генерацією.
Також, додали у пресслужбі, спостерігаються маніпуляції і на ринку двосторонніх договорів. Так, окремі трейдери та електропостачальники, які уклали двосторонні договори на купівлю електроенергії за результатами електронних аукціонів, не виконують взяті на себе зобов'язання щодо купівлі електроенергії в обсягах та за цінами, відповідно до договору, та порушують умови оплати за відпущену електричну енергію.
Така ситуація погіршує фінансово-економічний стан виробників електроенергії, ускладнює планування їх виробничої діяльності, зокрема, визначення та формування необхідних запасів палива.
В свою чергу, це ускладнює підготовку енергогенеруючих підприємств до проходження осінньо-зимового періоду та створює загрозу безпеці постачання електричної енергії споживачам.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.38
-
EUR
Купівля 32.01Продаж 32.42
- Актуальне
- Важливе