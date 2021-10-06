Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на 18 млрд грн

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.



"Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн", - написав Шмигаль.



Так, за його словами. з 1 грудня розмір мінімальної пенсії складе 2,6 тис. грн.



Прем'єр зазначив, що це підвищення є частино комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців.

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