Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на 18 млрд грн
Кабінет міністрів збільшив дохідну та витратну частину Пенсійного фонду на 18 млрд грн для планового підвищення мінімальних пенсій з 1 грудня
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.
"Уряд збільшив дохідну та витратну частини Пенсійного фонду України на більш ніж 18 мільярдів гривень, що дозволить планово підвищити пенсії з 1 грудня. Підвищення відбудеться у зв'язку зі зростанням мінімальної заробітної плати до 6500 грн", - написав Шмигаль.
Так, за його словами. з 1 грудня розмір мінімальної пенсії складе 2,6 тис. грн.
Прем'єр зазначив, що це підвищення є частино комплексного плану щодо підвищення соціальних стандартів для українців.
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