Міністр фінансів РФ запропонував пересадити російських чиновників на "Лади"

Про це міністр заявив на Петербурському економічному форумі, передають російські ЗМІ.

Він пояснив, що так російські "Лади" принаймні буде куди збувати.

"Треба зробити, щоб частину ризиків бізнесу взяла на себе держава держава. Десь просубсидувати процентні ставки, дати впевненість у збуті продукції, гарантувати мінімальну прибутковість. В умовах, коли потрібно виробляти більше власної продукції, ми готові взяти на себе певні ризики реалізації цих товарів.

Держава не купуватиме подушки безпеки для "Лади". Держава забезпечить роботу підприємства, щоб цей бізнес був стійким і мав перспективу. Можна, наприклад, пересадити на "Лади" державних службовців", – заявив Сілуанов.

У травні в Росії дозволили випускати автомобілі без подушок безпеки, щоб знизити вартість машин.