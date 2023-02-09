Міністри оборони України та Литви відвідали Миколаїв
8 лютого до Миколаєва прибули з візитом міністр оборони Олексій Резніков та його колега з Литви Арвідас Анушаускас, також місто відвідав посол в республіки Україні Вальдемарас Сарапіс
Про це поінформувала Миколаївська обласна державна адміністрація в телеграмі.
"У середу, 8 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков, міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас та надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапіс з робочим візитом перебували у Миколаєві", - ствердила пресслужба.
Так, посадовці зустрілися з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та генерал-майором Дмитром Марченком. Арвідас Анушаускас і Вальдемарас Сарапіс і заслухали інформацію про перебіг бойових дій Миколаївщині з початку повномасштабного вторгнення до квітня минулого року. Віталій Кім розповів про наслідки російських атак на території області й подякував за протитанкові ракетні комплекси, надані Україні Литвою на початку війни.
"Також разом із командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексієм Неїжпапою та заступником начальника Миколаївської ОВА Миколою Маріновим учасники делегації відвідали Миколаївський суднобудівний завод. Там вони оглянули недобудований крейсер проєкту 1164 – "брат-близнюк" потопленого нашими силами оборони крейсера "Москва", який теж був побудований у Миколаєві", - додали в адміністрації.
- Нагадаємо, у Литві коаліція чотирьох ініціатив з підтримки України зібрала 6 мільйонів євро на радари протиповітряної оборони, які хочуть закупити й передати Збройним Силам України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.29
-
EUR
Купівля 42Продаж 42.87
- Актуальне
- Важливе