Міністри оборони України та Литви відвідали Миколаїв

Про це поінформувала Миколаївська обласна державна адміністрація в телеграмі.

"У середу, 8 лютого, міністр оборони України Олексій Резніков, міністр національної оборони Литовської Республіки Арвідас Анушаускас та надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні Вальдемарас Сарапіс з робочим візитом перебували у Миколаєві", - ствердила пресслужба.

Так, посадовці зустрілися з головою Миколаївської ОВА Віталієм Кімом та генерал-майором Дмитром Марченком. Арвідас Анушаускас і Вальдемарас Сарапіс і заслухали інформацію про перебіг бойових дій Миколаївщині з початку повномасштабного вторгнення до квітня минулого року. Віталій Кім розповів про наслідки російських атак на території області й подякував за протитанкові ракетні комплекси, надані Україні Литвою на початку війни.

"Також разом із командувачем Військово-Морських Сил Збройних Сил України Олексієм Неїжпапою та заступником начальника Миколаївської ОВА Миколою Маріновим учасники делегації відвідали Миколаївський суднобудівний завод. Там вони оглянули недобудований крейсер проєкту 1164 – "брат-близнюк" потопленого нашими силами оборони крейсера "Москва", який теж був побудований у Миколаєві", - додали в адміністрації.