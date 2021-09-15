Мінкульт повторно вніс Моргенштерна до "чорного списку"

Відповідну інформацію опубліковано на сайті МКІП.

Так, ім’я співака у "чорному списку" фігурує двічі: Валєєв Алішер Тагірович (справжнє ім’я) із датою 29 квітня 2021 року, коли він був уперше включений до цього переліку, а також Моргенштерн Алішер Тагірович - з 15 вересня 2021 року.

Як відомом, у квітні за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) включений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: і Валєєв, і Моргенштерн.

У відомстві наголосили, що позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що "у "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства та жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".

"Це створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту з його участю", - додали у пресслужбі.

У СБУ також зазначили, що у вересні 2021 року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані концерти цього виконавця на території нашої держави.

Тож на сьогодні, 15 вересня, у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, перебувають 205 осіб.

Нагадаємо, Служба безпеки України заявила, що проведення концертів російського співака Моргенштерна в нашій країні неможливе.

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