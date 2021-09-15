Мінкульт повторно вніс Моргенштерна до "чорного списку"
Міністерство культури та інформаційної політики повторно внесло російського співака Алішера Моргенштерна до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці
Відповідну інформацію опубліковано на сайті МКІП.
Так, ім’я співака у "чорному списку" фігурує двічі: Валєєв Алішер Тагірович (справжнє ім’я) із датою 29 квітня 2021 року, коли він був уперше включений до цього переліку, а також Моргенштерн Алішер Тагірович - з 15 вересня 2021 року.
Як відомом, у квітні за поданням СБУ російський співак Алішер Валєєв (Моргенштерн) включений до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України. У рекомендаціях СБУ фігурують обидва прізвища репера: і Валєєв, і Моргенштерн.
У відомстві наголосили, що позиція СБУ ґрунтується на висновках лінгвістичної експертизи, які підтвердили, що "у "творчості Моргенштерна" пропагується культ насильства та жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин".
"Це створює передумови для конфліктних ситуацій щодо організаторів та учасників концерту з його участю", - додали у пресслужбі.
У СБУ також зазначили, що у вересні 2021 року СБУ додатково інформувала відповідні органи України про заплановані концерти цього виконавця на території нашої держави.
Тож на сьогодні, 15 вересня, у переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, перебувають 205 осіб.
- Нагадаємо, Служба безпеки України заявила, що проведення концертів російського співака Моргенштерна в нашій країні неможливе.
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