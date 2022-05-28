Міноборони США замовило ракетні комплекси Stinger на понад $600 мільйонів, - CNN
Пентагон уклав контракт із провідним оборонним підрядником Raytheon на суму 624 млн доларів для поповнення запасів зенітних ракет Stinger
Про це повідомляє CNN.
Відомо, що контракт укладається на супутнього обладнання та закупівлю ракет Stinger, бо значна їх частина була надана Україні.
США надіслали в Україну понад 1400 систем Stinger, включаючи ракети та пускові установки, щоб на початковому етапі війни допомогти протистояти спробам росії контролювати небо.
Радіус дії цих систем занадто малий (до 5 км), аби вражати літаки на великих висотах, проте вони можуть ефективно збивати безпілотники, а також вертольоти й літаки на низьких висотах.
Зазначається, що самі США мало використовують систем Stinger, але вони мають великий попит в Україні від початку російського вторгнення.
- Нагадаємо, Білий дім схвалив постачання Україні РСЗВ великого радіуса дії.
- У РФ після інформації про постачання до України потужних РСЗВ заговорили про "політичні шляхи вирішення конфлікту".
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