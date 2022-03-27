Мінцифра дала поради щодо безпечного листування в месенджерах і соцмережах
Мінцифра пояснила українцям, чого не можна надсилати в месенджерах і соцмережах під час війни
Про це йдеться в телеґрам-каналі Мінцифри.
"Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки йому ми можемо повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах. Однак не забувайте правила безпечного листування як у соцмережах, так і в месенджерах", - закликали в міністерстві.
- Не можна ділитися геолокацією, своїм місцем перебування, розташуванням українських військ чи складів зберігання боєприпасів ЗСУ.
- Не слід пересилати в месенджерах і соцмережах паролі від банківських карток, гаджетів тощо або вартовикористовувати спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
- З метою безпеки не потрібно надсилати в месенджери інформацію про пересування окупантів, а краще повідомити про це ЗСУ через чатбот єВорог @evorog_bot, а потім видалити листування.
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