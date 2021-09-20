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Мінцифри планує презентувати механізм перепису населення до кінця року

20 вересня, 2021 понедiлок
16:19
Економіка Українці

Міністерство цифрової трансформації планує презентувати механізм проведення перепису населення в Україні до кінця року

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

"Нині служба статистики направила до кожного міністерства оновлений запит щодо того, як використовуватимуться результати перепису. Наприкінці цього року окремо презентуємо, як проходитиме перепис, якими будуть його терміни, як він фінансуватиметься. Можу зробити невеличкий спойлер: все, що можна буде зробити онлайн або цифровими інструментами, так і буде зроблено", - цитує пресслужба слова міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Так, за його словами, держава не використовуватиме інструменти 20-річної давнини, а залучить найкращі світові рішення.

У пресслужбі зазначили, що зараз відомство вивчає досвід інших країн у цій сфері. Зокрема, нещодавно українська делегація зустрічалася з топменеджером Apple у США та обговорювала можливість співпраці щодо перепису населення з використаннях напрацювань компанії.

  • Нагадаємо, перепис населення в Україні планується провести у 2023 році. На його підготовку з державного бюджету було виділено майже 82,5 млн грн.

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Михайло Федоров
перепис населення
Мінцифри
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