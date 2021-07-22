Мінветеранів та фонд "Повернись живими" презентували бренд, який просуватиме ветеранський бізнес

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Цей проєкт має на меті просувати ветеранський бізнес, зробити його впізнаваним.

Назва бренду символізує всіх підприємців-захисників України, а також їхній бізнес. Гасло проєкту – "Довіра та відповідальність".

"Коли відвідуєш населені пункти, зокрема поблизу лінії розмежування, можна побачити багато ветеранських ініціатив, які дійсно вражають. Наші захисники створюють унікальні речі: равликова ферма, крафтові сири, ковальська продукція, тощо. Але про це знає невелика кількість людей. Ми вирішили на рівні держави зробити наших ветеранів-бізнесменів відомими, додати їм спроможності", - заявила міністерка Юлія Лапутіна.

Над розробкою символіки працювали фахівці digital агенції Moko. Хрест, зображений на логотипі, є символом війська. Стилізований щит підкреслює, що проєкт належить українським захисникам.

За задумом авторів, один з елементів емблеми символізує Пульс захисника – активної людини, яка створює щось у своєму житті та суспільстві.