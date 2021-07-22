Мінветеранів та фонд "Повернись живими" презентували бренд, який просуватиме ветеранський бізнес
22 липня відбулася презентація спільного проєкту Міністерства у справах ветеранів та фонду "Повернись живим" – "Створено Захисниками"
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Цей проєкт має на меті просувати ветеранський бізнес, зробити його впізнаваним.
Назва бренду символізує всіх підприємців-захисників України, а також їхній бізнес. Гасло проєкту – "Довіра та відповідальність".
"Коли відвідуєш населені пункти, зокрема поблизу лінії розмежування, можна побачити багато ветеранських ініціатив, які дійсно вражають. Наші захисники створюють унікальні речі: равликова ферма, крафтові сири, ковальська продукція, тощо. Але про це знає невелика кількість людей. Ми вирішили на рівні держави зробити наших ветеранів-бізнесменів відомими, додати їм спроможності", - заявила міністерка Юлія Лапутіна.
Над розробкою символіки працювали фахівці digital агенції Moko. Хрест, зображений на логотипі, є символом війська. Стилізований щит підкреслює, що проєкт належить українським захисникам.
За задумом авторів, один з елементів емблеми символізує Пульс захисника – активної людини, яка створює щось у своєму житті та суспільстві.
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