На замовлення Росії: СБУ запобігла підпалу одного із генконсульств та замовному вбивству на Закарпатті
"Місто vs. Урбазаври": якими стали локації, трансформовані в рамках кампанії за підтримки бренду glo™
Розповідаємо в деталях про всі події кампанії
На правах реклами
glo™ призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину
Урбаністична кампанія "Місто vs. Урбазаври" за підтримки бренду glo™, що тривала у Києві, Харкові, та Одесі з травня цього року, завершилася трансформацією обраних локацій у всіх трьох містах. Місця, де колись мешкали так звані Урбазаври, бренд разом з урбаністами ГО "Міськи реформи" трансформували у сучасні та комфортні громадські простори. У фіналі кампанії на одній з трансформованих локацій — набережній Либеді у Києві — провели яскраву вечірку, що поєднала тактичний урбанізм та артперформанс.
Кампанія "Місто vs. Урбазаври" почалася з пошуку в Києві, Одесі та Харкові так званих Урбазаврів — "локацій-монстрів", які уособлюють типові урбаністичні проблеми своїх міст. Для старту визначили по три споти у кожному місті, а потім за допомогою онлайн-голосування обрали по одному для трансформації. Ними стали набережна річки Либідь у Києві (Водозавр), Грецька площа в Одесі (Площозавр) та Зелені сходи у Харкові (Хащозавр).
Локації трансформували методами тактичного урбанізму. Його суть полягає у доступних та ефективних змінах, здатних відкрити новий погляд на звичні локації. Так, на Грецькій площі в Одесі після трансформації з’явилася зручна зона відпочинку із затінком, місцями для сидіння і гамаками. Харківські Зелені сходи із додаванням артелементів та яскравих хвилеподібних лавочок набули нової, сучасної та динамічної атмосфери. У Києві ж занедбану і невідому багатьом містянам набережну річки Либідь перетворили на багатофункціональний міський простір, що підходить для прогулянок та відпочинку.
Водозавр, що мешкав на київський локації, не відразу залишив насиджене місце. Після першого етапу трансформації він повернувся разом з потужною зливою, яка зруйнувала частину оновлень. Проте наслідки швидко ліквідували і провели "роботу над помилками". Тактичний урбанізм показав свою практичність — адже завдяки обраним методам вдалося без значних затрат ресурсів допрацювати певні моменти та укріпити конструкції на локації.
glo™ призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину
Урбаністична кампанія "Місто vs. Урбазаври" за підтримки бренду glo™, що тривала у Києві, Харкові, та Одесі з травня цього року, завершилася трансформацією обраних локацій у всіх трьох містах. Місця, де колись мешкали так звані Урбазаври, бренд разом з урбаністами ГО "Міськи реформи" трансформували у сучасні та комфортні громадські простори. У фіналі кампанії на одній з трансформованих локацій — набережній Либеді у Києві — провели яскраву вечірку, що поєднала тактичний урбанізм та артперформанс.
Які локації в містах трансформували в рамках проєкту та що змінилося
Кампанія "Місто vs. Урбазаври" почалася з пошуку в Києві, Одесі та Харкові так званих Урбазаврів — "локацій-монстрів", які уособлюють типові урбаністичні проблеми своїх міст. Для старту визначили по три споти у кожному місті, а потім за допомогою онлайн-голосування обрали по одному для трансформації. Ними стали набережна річки Либідь у Києві (Водозавр), Грецька площа в Одесі (Площозавр) та Зелені сходи у Харкові (Хащозавр).
Локації трансформували методами тактичного урбанізму. Його суть полягає у доступних та ефективних змінах, здатних відкрити новий погляд на звичні локації. Так, на Грецькій площі в Одесі після трансформації з’явилася зручна зона відпочинку із затінком, місцями для сидіння і гамаками. Харківські Зелені сходи із додаванням артелементів та яскравих хвилеподібних лавочок набули нової, сучасної та динамічної атмосфери. У Києві ж занедбану і невідому багатьом містянам набережну річки Либідь перетворили на багатофункціональний міський простір, що підходить для прогулянок та відпочинку.
Водозавр, що мешкав на київський локації, не відразу залишив насиджене місце. Після першого етапу трансформації він повернувся разом з потужною зливою, яка зруйнувала частину оновлень. Проте наслідки швидко ліквідували і провели "роботу над помилками". Тактичний урбанізм показав свою практичність — адже завдяки обраним методам вдалося без значних затрат ресурсів допрацювати певні моменти та укріпити конструкції на локації.
Вечірка на честь відкриття набережної Либеді
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+13
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.3Продаж 30.7
- Актуальне
- Важливе
2021, середа
6 жовтня
17:13
Напад на журналістів "Схем": у Києві під "Укрексімбанком" провели акцію протесту, біля активістів із висоти упав вазон
15:58
За новий інструмент для молекулярного конструювання: Нобелівську премію з хімії отримали двоє вчених
14:45
Прокуратура готує дві підозри щодо нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку"
13:49
Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на 18 млрд грн
13:30
Питання національної безпеки: Шмигаль доручив Нафтогазу та Укргазвидобуванню збільшити видобуток власного газу
12:50
Наглядова рада Укрексімбанку відсторонила Мецгера і тимчасово призначила Єрмакова головою правління
12:31
"Це нормальний процес": Арахамія зізнався, що у нього було багато офшорів, а зараз є у дружини