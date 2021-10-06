"Місто vs. Урбазаври": якими стали локації, трансформовані в рамках кампанії за підтримки бренду glo™

Які локації в містах трансформували в рамках проєкту та що змінилося

Вечірка на честь відкриття набережної Либеді



12 вересня на набережній Либеді відбулася яскрава вечірка з нагоди відкриття локації. Головною темою заходу, який відвідала BIG HERO кампанії Леся Нікітюк та низка зіркових гостей, стали тактичний урбанізм та відповідальне споживання. На івенті представили спеціальну ресайкл-колекцію одягу від Валерія Топала і провели нестандартний перформанс з використанням незвичайних урбаністичних предметів в якості музичних інструментів. Серед гостей заходу були Євген Таллер, Sonya Kay, Віта Булана, Андрій Гонковський, Оля Чубата, Ярослав Князев, Тетяна Ніколенко (Мурій), Орест Мурій, Андрій Шабанов та інші.



Трансформовані локації у всіх трьох містах наразі доступні всім охочим. Проєкт "Місто vs. Урбазаври" завершився — але яскраві й нестандартні активності від бренду glo™ продовжуються. Стежити за новинами можна в акаунті бренду в Instagram.



Додаткова інформація:



Проєкт у Києві був реалізований за безпосередньої ініціативи та підтримки Олександра Возного, начальника Управління екології та природних ресурсів, та за підтримки КП "Плесо" і Управління Екології КМДА.



Вечірку 12 вересня проведено за участі агенції Slupsky Event Management.