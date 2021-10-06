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"Місто vs. Урбазаври": якими стали локації, трансформовані в рамках кампанії за підтримки бренду glo™

6 жовтня, 2021 середа
14:58
Культура

Розповідаємо в деталях про всі події кампанії

На правах реклами

glo™ призначений для повнолітніх споживачів тютюну або нікотину

Урбаністична кампанія "Місто vs. Урбазаври" за підтримки бренду glo™, що тривала у Києві, Харкові, та Одесі з травня цього року, завершилася трансформацією обраних локацій у всіх трьох містах. Місця, де колись мешкали так звані Урбазаври, бренд разом з урбаністами ГО "Міськи реформи" трансформували у сучасні та комфортні громадські простори. У фіналі кампанії на одній з трансформованих локацій — набережній Либеді у Києві — провели яскраву вечірку, що поєднала тактичний урбанізм та артперформанс. 

Які локації в містах трансформували  в рамках проєкту та що змінилося


Кампанія "Місто vs. Урбазаври" почалася з пошуку в Києві, Одесі та Харкові так званих Урбазаврів — "локацій-монстрів", які уособлюють типові урбаністичні проблеми своїх міст. Для старту визначили по три споти у кожному місті, а потім за допомогою онлайн-голосування обрали по одному для трансформації. Ними стали набережна річки Либідь у Києві (Водозавр), Грецька площа в Одесі (Площозавр) та Зелені сходи у Харкові (Хащозавр). 



Локації трансформували методами тактичного урбанізму. Його суть полягає у доступних та ефективних змінах, здатних відкрити новий погляд на звичні локації. Так, на Грецькій площі в Одесі після трансформації з’явилася зручна зона відпочинку із затінком, місцями для сидіння і гамаками. Харківські Зелені сходи із додаванням артелементів та яскравих хвилеподібних лавочок набули нової, сучасної та динамічної атмосфери. У Києві ж занедбану і невідому багатьом містянам набережну річки Либідь перетворили на багатофункціональний міський простір, що підходить для прогулянок та відпочинку.

Водозавр, що мешкав на київський локації, не відразу залишив насиджене місце. Після першого етапу трансформації він повернувся разом з потужною зливою, яка зруйнувала частину оновлень. Проте наслідки швидко ліквідували і провели "роботу над помилками". Тактичний урбанізм показав свою практичність — адже завдяки обраним методам вдалося без значних затрат ресурсів допрацювати певні моменти та укріпити конструкції на локації. 

Вечірка на честь відкриття набережної Либеді





 

12 вересня на набережній Либеді відбулася яскрава вечірка з нагоди відкриття локації. Головною темою заходу, який відвідала BIG HERO кампанії Леся Нікітюк та низка зіркових гостей, стали тактичний урбанізм та відповідальне споживання. На івенті представили спеціальну ресайкл-колекцію одягу від Валерія Топала і провели нестандартний перформанс з використанням незвичайних урбаністичних предметів в якості музичних інструментів. Серед гостей заходу були Євген Таллер, Sonya Kay, Віта Булана, Андрій Гонковський, Оля Чубата, Ярослав Князев, Тетяна Ніколенко (Мурій), Орест Мурій, Андрій Шабанов та інші. 

Трансформовані локації у всіх трьох містах наразі доступні всім охочим. Проєкт "Місто vs. Урбазаври" завершився — але яскраві й нестандартні активності від бренду glo™ продовжуються. Стежити за новинами можна в акаунті бренду в Instagram. 

Додаткова інформація:

Проєкт у Києві був реалізований за безпосередньої ініціативи та підтримки Олександра Возного, начальника Управління екології та природних ресурсів, та за підтримки КП "Плесо" і Управління Екології КМДА. 

Вечірку 12 вересня проведено за участі агенції Slupsky Event Management.
glo
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