У Києві сприятимуть цілодобовому проведенню ВЛК та ефективній мобілізації

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"На сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглянули кілька важливих для міста питань. Одне з нагальних – щодо організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації. За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій", - написав він.

"Уточнено режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації", - додав очільник КМВА.

Учасники засідання приділили особливу увагу ефективній роботі військово-лікарських комісій, яка полягає в цілодобовому проведенні медичних оглядів та гарантованому проведенні заходів мобілізації.