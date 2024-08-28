Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна мобілізація У Києві сприятимуть цілодобовому проведенню ВЛК та ефективній мобілізації

У Києві сприятимуть цілодобовому проведенню ВЛК та ефективній мобілізації

Юлія Юліна
28 серпня, 2024 середа
10:41
мобілізація військовий квиток, мобілізація

На засіданні Ради оборони Києва 28 серпня ухвалили низку рішень, які мають на меті сприяти ефективній мобілізації. Йдеться, зокрема, про цілодобову роботу ВЛК

Зміст

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

"На сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглянули кілька важливих для міста питань. Одне з нагальних – щодо організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації. За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій", - написав він.

"Уточнено режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації", - додав очільник КМВА.

Учасники засідання приділили особливу увагу ефективній роботі військово-лікарських комісій, яка полягає в цілодобовому проведенні медичних оглядів та гарантованому проведенні заходів мобілізації.

  • У лютому уряд надав територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки право працювати цілодобово.
  • У травні в Міноборони повідомляли, що пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Києві становить приблизно 50-70 людей на день.
  • Також у травні Кабінет Міністрів склав перелік критично важливих об'єктів, щодо яких не застосовуватимуть обмеження електропостачання. У цьому списку – військові частини й ТЦК.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
новини Києва
Читайте також:
Курськ
Автор Ольга Бабишена
27 серпня, 2024 вiвторок
"Україна вторглася в Курськ під проводом НАТО": антиукраїнські наративи світових ЗМІ за 27 серпня
"вишки Бойка"
Автор Катерина Єсікова
26 серпня, 2024 понедiлок
У Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму загорілися всі "вишки Бойка", - аналітики
На фото: Квентін Тарантіно
Автор Дар'я Тарасова
27 серпня, 2024 вiвторок
Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик
Київ
+30°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.54
  • EUR
    Купівля 45.7
    Продаж 46.42
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 серпня
11:55
Оновлено
обстріл
РФ атакувала Кривий Ріг: попередньо відомо про п'ятьох постраждалих
11:53
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
11:46
Оновлено
електроенергія, графіки відключень
Три черги замість двох: в Укренерго уточнили ситуацію з вимкненнями світла 28 серпня
11:45
Камала Гарріс
Фанати Тейлор Свіфт зібрали $100 тис. для кампанії Камали Гарріс
11:43
Ексклюзив
російський літак винищувач
Поки американці тягнуть з дозволами на використання ATACMS, росіяни перебазують літаки на дальні аеродроми, - військовий експерт Лакійчук
11:42
Дмитро Кулеба
Кулеба їде з робочими візитами до Польщі та Бельгії
11:30
Підпалив купюри та кинув їх на підлогу: в Одесі затримали чоловіка за підозрою в умисному підпалі храму
11:20
Інтерв’ю
Карта бойових дій за 21-28 серпня
​​​​​​​Карта бойових дій за період 21-28 серпня: росіяни пробили ворота на Покровськ, штурмують Торецькі "Вежі", але сама РФ не припиняє палати
11:17
OPINION
Обкладинка колонки Миколи Княжицького
РПЦ, Телеграм та повернення українців: президент почув?
11:13
Гільдія режисерів США, страйк
Актори мають погоджувати використання своїх копій, створених ШІ: у Каліфорнії ухвалили відповідний законопроєкт
11:07
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У РФ горять мінімум дві нафтобази після атак БПЛА, ще одну атаковано
11:06
Оновлено
електроенергія, відключення
У Києві та низці областей України скасували екстрені вимкнення світла
10:55
електроенергія, графіки відключень
У Києві ухвалили рішення забезпечити всі школи автономними джерелами живлення
10:49
дрон, БПЛА
У Херсоні двоє людей дістали поранення через ворожу атаку БПЛА
10:48
Здавав позиції ЗСУ на Покровському напрямку: СБУ оголосила підозру співробітнику Укрзалізниці
10:41
Ексклюзив
Потужніша за ATACMS: Згурець про нову українську балістичну ракету
10:40
Огляд
світ, міжнародний огляд
Курська битва і теперішні реалії та як Telegram змінив суспільне сприйняття війни Росії в Україні. Акценти світових ЗМІ 28 серпня
10:39
тест на алкоголь
Латвія передасть Україні ще 20 автівок, конфіскованих у п'яних водіїв
10:28
Мікрофон Елвіса Преслі
Золоті каблучки та мікрофон Елвіса Преслі виставили на аукціон
10:27
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
10:25
на фото наслідки обстрілів
РФ минулої доби атакувала Запоріжжя безпілотниками: 3 людини загинули, ще чотирьох поранено
10:16
Оновлено
ФСБ
Російська ФСБ заявила, що нібито запобігла серії терактів в Інгушетії
10:05
Еммануель Макрон
У 2018 році Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа, - WSJ
09:59
Окупанти вранці скинули авіабомбу на село на Донеччині: загинула ціла родина
09:50
Юріс Юрашс
РФ оголосила у розшук ексдепутата Латвії Юрашса - він два роки захищає Україну
09:48
обстріл Херсонщини
Унаслідок атак РФ на Херсонщину минулої доби загинули 2 людини, ще 14 дістали поранення
09:47
Збір на дрони для розвідки ССО
09:47
Ізраїль, ЦАХАЛ
Армія Ізраїлю розпочала контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан
09:41
Ексклюзив
Карта Харківщина 08.08.24
Якщо росіяни втратять Глибоке, їх чекає ситуація, як на Курщині: заступник командира про запеклі бої на Харківщині
09:31
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив, що "досяг домовленості" з Гарріс щодо правил проведення дебатів. У команді Гарріс заперечили
09:30
Партнерський матеріал
Відстрочка для студентів і багатодітних батьків: адвокатка розповіла про зміни в мобілізаційному законодавстві
09:30
Росавіація
"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація тимчасово призупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську
09:08
Новини Львова
На війні в Україні загинули 20 добровольців із Балтії та Скандинавії, - ЗМІ
08:39
Чорне море, Крим
За минулий рік понад 20 тис. громадян України виїхало з окупованого Криму, - активісти
08:24
Вилучений банер зі школи, яка була під окупацією
Захист батьківщини, родинознавство і станки на уроках праці: у Луганській ОВА розповіли, як загарбники організовуватимуть навчання у школах на ТОТ
08:22
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
Ворог активізувався на трьох нових напрямках: за добу на фронті відбулося 184 боєзіткнення
07:58
Оновлено
Бійці 28-ї ОМБр уразили російський штурмовик Су-25
07:49
Втрати РФ
Літак, 27 артсистем і 1090 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
07:42
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
В Ірані заявили, що готові до відновлення переговорів із США щодо ядерної програми
07:40
Огляд
Коли "Мирні люди" не такі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV