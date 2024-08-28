У Києві сприятимуть цілодобовому проведенню ВЛК та ефективній мобілізації
На засіданні Ради оборони Києва 28 серпня ухвалили низку рішень, які мають на меті сприяти ефективній мобілізації. Йдеться, зокрема, про цілодобову роботу ВЛК
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
"На сьогоднішньому засіданні Ради оборони Києва розглянули кілька важливих для міста питань. Одне з нагальних – щодо організації та гарантування безперервної та ефективної роботи об’єднаних центрів мобілізації. За підсумками розгляду був уточнений склад адміністрацій центрів, в яких працюватимуть найбільш кваліфіковані кадри з представників РДА в місті Києві, районних ТЦК та СП, районних управлінь ГУ Національної поліції у місті Києві, відділів охорони здоров’я для здійснення координації та контролю за роботою лікарів, включених до складу військово-лікарських комісій", - написав він.
"Уточнено режим роботи адміністрації об’єднаних центрів мобілізації для кращого забезпечення проведення медичних оглядів та професійно-психологічного відбору у визначені терміни, щоб забезпечити відповідну пропускну спроможність об’єднаних центрів мобілізації", - додав очільник КМВА.
Учасники засідання приділили особливу увагу ефективній роботі військово-лікарських комісій, яка полягає в цілодобовому проведенні медичних оглядів та гарантованому проведенні заходів мобілізації.
- У лютому уряд надав територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки право працювати цілодобово.
- У травні в Міноборони повідомляли, що пропускна здатність територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки у Києві становить приблизно 50-70 людей на день.
- Також у травні Кабінет Міністрів склав перелік критично важливих об'єктів, щодо яких не застосовуватимуть обмеження електропостачання. У цьому списку – військові частини й ТЦК.
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