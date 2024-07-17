Які зміни чекають на військовозобов'язаних з 17 липня: пояснення адвоката

Про те, які зміни почнуть діяти вже 17 липня, в етері Еспресо розповів адвокат адвокатського об’єднання "Актум" Віталій Пітецький.

Як надалі відбуватиметься вручення повісток і виклик до ТЦК

“Починаючи з 17 липня, всі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років, які не оновили військово-облікові дані, будуть отримувати повістки на свою зареєстровану адресу місця проживання, так звану прописку. Ці повістки вручатимуть з метою уточнення військово-облікових даних або проходження ВЛК, або вже призову на військову службу. Причому законодавство передбачає, що дані повістки мають надсилати рекомендованим поштовим відправленням, цінним листом з описом вкладення”, – розповів адвокат.

При цьому він зазначив, що сама процедура перевірки військово-облікових документів практично не змінилася. Кожна людина призовного віку мусить носити з собою паспорт і військово-облікові документи.

“Що стосується процедури перевірки військо-облікових документів, то в принципі нічого особливо не змінилося. Нагадаю, що всі громадяни України віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ і документ, що посвідчує особу. Паспорт, простіше кажучи. І відсутність одного з цих документів або обох є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності”, – зауважив Віталій Пітецький.

Водночас адвокат нагадав про нововведення: військово-обліковий документ тепер можна пред’являти в електронному вигляді. Він має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Термін його дії – рік із дати формування.

Штрафи за порушення правил військового обліку

Представники ТЦК у супроводі Нацполіції здійснюватимуть перевірку наявності військово-облікових документів і відсутності розбіжностей з Єдиним реєстром військовозобов'язаних.

“У тому випадку, якщо виявлено розбіжності, особу може бути притягнуто до адміністративної відповідальності. Це статті 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, і покарання під час дії воєнного стану передбачає штраф у вигляді від 17 000 до 25 500 грн”, – розповів Віталій Пітецький.

Чи можуть затримати людину, яка не оновила свої дані

Правоохоронці, які супроводжують групу оповіщення, можуть затримати військовозобов’язаного в тому випадку, якщо:

особа перебуває у розшуку;

у громадянина відсутні військово-облікові документи або документи, які посвідчують особу;

є розбіжності у військово-облікових документах із даними Єдиного реєстру військовозобов'язаних.

“У такому випадку працівники органів Національної поліції, які входять до складу групи оповіщення, пропонують громадянину прибути до найближчого ТЦК з метою уточнення даних. Для цього громадянину вручають повістку. У разі відмови від отримання повістки, це фіксують засобом фото- та відеозйомки й складають акт про відмову в отриманні повістки. Після цього поліцейський, який входить до групи оповіщення, має право здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до найближчого ТЦК”, – пояснив адвокат.

При цьому він наголосив, що затримання можуть здійснювати лише співробітники Національної поліції. Працівники ТЦК такого права не мають.

На що варто звернути увагу при затриманні

Норми, які врегульовані Кодексом України про адміністративні правопорушення, передбачають, що адміністративне затримання здійснюється не більше як на 3 години, нагадав адвокат.

“Відповідно, якщо вас затримують, громадянин має вимагати складання протоколу про адміністративне затримання з фіксуванням часу затримання. І також закон передбачає, що особі надано право на оповіщення близьких родичів і супровід адвоката в ТЦК”, – резюмував Віталій Пітецький.