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Молдова офіційно розриває співпрацю з російськими спецслужбами

1 серпня, 2023 вiвторок
02:48
Світ Молдова

Служба інформації та безпеки (SIS) Молдови припинила співпрацю з Федеральною службою безпеки Росії та Службою зовнішньої розвідки Росії

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"В органи влади Російської Федерації надіслані офіційні повідомлення", – йдеться в пресрелізі, опублікованому на сайті молдавського відомства.

31 липня почалася юридична процедура розірвання двох угод SIS із ФСБ.

Також, як стверджується, молдавська спецслужба через Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Республіки Молдова вжила заходів щодо денонсації угоди про співпрацю зі Службою зовнішньої розвідки Росії (СЗР).

На думку SIS, угоди "не мають практичного застосування" та "нефункціональні", а положення цих документів, підписаних у 1994 році, могли б бути використані Москвою як привід для присутності представників російських спецслужб у сепаратистському Придністров’ї.

Російська влада поки не коментувала розрив відносин між SIS та російськими спецслужбами.

Що відомо про журналістське розслідування щодо шпигунства за владою Молдови

24 липня Insider і Jurnal TV опублікували спільне розслідування, у якому з'ясували, що на даху російського посольства в Кишиневі встановлені 28 антен і супутникових тарілок, а також решітки Ягі-Уда та вертикальні штирі. За допомогою цього перехоплюють сигнали супутникових телефонів, завдяки чому є можливість прослуховувати телефонні розмови та перехоплювати переговори по рації місцевої поліції. Журналісти стверджують, що це більше, ніж встановлено антен і тарілок на посольстві РФ у Бельгії, і їхнє число щорічно зростає.

Також, за даними журналістів, на дах, де встановлені засоби для прослуховування та перехоплення, підіймаються працівники російських спецслужб. Найчастіше вони це робили перед парламентськими та президентськими виборами в Молдові, а також перед самітом Європейської політичної спільноти. Зокрема 14 травня в день виборів башкана Гагаузької автономії на даху посольства помітили офіцера військового аташе в посольстві РФ у Молдові Павла Якуніна, який також відповідає за секретні канали зв'язку зі штаб-квартирою російської розвідки у Москві і з приймальним центром космічної розвідки у Ватутінках, що в Підмосков'ї.

 У розслідування наголошують, що кожні два-три роки у посольстві змінюють "слухачів" і спеціалістів у зламах комп'ютерних мереж. Так нині ними та офіцерами-зв'язківцями в Кишиневі командує Олександр Васінович, який часто з'являється на даху посольства і дає їм вказівки.

Крім того, у розслідувачі повідомляють, що дружин шпигунів використовують як кур'єрів для перевезення надто важких файлів. Так, вони часто літають до Москви та назад, а в їхніх сумках постійно багато флешок і жорстких дисків. Оглядати багаж дружин не можна, оскільки вони мають дипломатичний імунітет.

Російського посла Олега Васнецова 25 липня викликали до міністерства закордонних справ і євроінтеграції Молдови.

У кінці липня Молдови оголосила про висилку 18 дипломатів і 27 представників технічного персоналу посольства Росії. Цьому передувала публікація розслідування The Insider та Jurnal TV, в якому йшлося, зокрема, що на даху російського посольства в Кишиневі розташовані антени, які дозволяють прослуховувати телефонні переговори. Крім того, стверджувалося, що там часто з’являються співробітники СЗР та російської військової розвідки, які тісно пов’язані з хакерськими угрупованнями.

Росія
Молдова
Шпигунський скандал
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