Монастирський: поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками габаритно-вагових норм
Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що поліція контролюватиме дотримання автоперевізниками вимог законодавства на автотранспорті
Про це повідомляє пресслужба МВС.
"Ми досягли домовленостей з керівництвом Міністерства інфраструктури щодо того, що поліція долучиться до захисту і збереження українських доріг. Зокрема, відбудеться передача функцій контролю за дотриманням автоперевізниками вимог законодавства та норм на автомобільному транспорті до сфери компетенції Нацполіції. Це стосується як міжнародних автомобільних перевезень пасажирів та вантажів, так і внутрішніх перевезень, габаритного контролю, контролю за режимом праці та відпочинку", – заявив міністр.
Він додав, для цього знадобляться зміни в законодавстві про автомобільний транспорт, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Бюджетному кодексі та інших нормативно-правових актах.
"Для того, щоб здійснити цю роботу, потрібно здійснити аудит матеріально-технічної бази Укртрансбезпеки, місць проведення габаритно-вагового контролю, стан, потенційну придатність, сертифікації", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що МВС запропонує побудувати мережу низькошвидкісних високоточних майданчиків для автоматичної фіксації порушень габаритно-вагових норм. Він припустив, що таких майданчиків буде близько сотні.
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