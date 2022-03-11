Moody's знизило до переддефолтного рівня рейтинги майже 100 найбільших компаній Росії
Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 95 нефінансових російських компаній.
Про це йдеться в повідомленні агентства.
Відомо, що міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило рейтинги 95 російських компаній після зниження суверенного рейтингу Росії зі сміттєвого до переддефолтного рівня Ca.
"Рейтинги більшості компаній зі списку були знижені до нової странової стелі - "Caa2". Прогнози для всіх рейтингів "негативні", що відображає істотні ризики для макроекономічної стабільності Росії через жорсткі і скоординовані санкції Заходу, а також через наслідки введених Центробанком РФ заходів контролю за рухом капіталу", – додають у повідомленні.
- Нагадаємо, Росії присвоєний кредитний рейтинг Ca з негативним прогнозом. Зобов'язання з таким рейтингом є дуже спекулятивними і, ймовірно, у процесі або дуже близькі до дефолту, з малою перспективою повернення основної суми та відсотків.
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