Головна English Львів
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Морські дрони змусили ворога сховати свої кораблі та дозволили транспортування наших вантажів, - Згурець
Ексклюзив

Морські дрони змусили ворога сховати свої кораблі та дозволили транспортування наших вантажів, - Згурець

22 грудня, 2023 п'ятниця
10:12
Війна з Росією Морські дрони SeaBaby

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, як українські роботизовані морські дрони MAGURA V5 та SeaBaby використовуються для розвідки, мінування та ударів по російському флоту

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

Ворог перемісти свій флот із Севастополя, аби убезпечити його від українських морських дронів.

"Ми фактично говоримо про те, що у нас є технологічне рішення, яке дозволяє асиметрично впливати на РФ. У нас є декілька лінійок цих роботизованих морських дронів (першим із них був MAGURA V5), але ж ми думали, що вони є лише ударними, тобто може діяти на відстані 600-800 кілометрів з бойовою частиною в межах 320 кг. Але в The New York Times спілкуючись з нашими військовими розробниками подали інформацію, що вже є дрони придатні для мінування, для піднесення мін до ділянок, де можуть пересуватися російські військові кораблі, й для здійснення розвідки", - наголосив експерт.

Окрім MAGURA V5, Україна має більш потужний морський дрон SeaBaby ("Морський малюк"), обладнаний бойовою частиною у 850 кг, за допомогою якого було завдано удар по Кримському мосту.

"Уся ця лінійка дронів вплинула на те, що ворог передислокував усі свої найбільш важливі кораблі у Новоросійськ побоюючись атаки наших дронів. Тому асиметричні підходи працюють і ми бачимо достатньо ефективні результати на морі, де ми вже маємо і власний коридор для транспортування наших вантажів зерна та металу до європейських країн, або до інших споживачів", - підсумував Згурець.

Водночас директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express наголосив, що у ворога ситуація з БПЛА ускладнилася.

"Зараз росіяни починають використовувати цивільну, а не військову електроніку для створення своїх зразків і контроль над цивільною електронікою, компонентами, які там в тому числі виготовляються в Сполучених Штатах, країнах Європи - проконтролювати його надзвичайно складно. Там розробляються різні варіації посилення санкцій з одного боку і контролю за електронікою, яка постачається до Російської Федерації, але вона часто надходить і не напряму, звісно, а може через Казахстан, Вірменію, що найбільш такі поширені ланцюги постачання цих компонентів, так само є варіації компаній зареєстрованих у Туреччині. Фактично використання цивільної електроніки для створення військових зразків суттєво ускладнюється", - додав він.

  • В СБУ розповіли, що для роботи морських дронів SeaBaby використали спеціальний зв’язок, щоб не покладатися тільки на супутниковий зв’язок Starlink. 
Крим
Сергій Згурець
військові
російська армія
безпілотник
Читайте також:
мобілізація
21 грудня, 2023 четвер
Законопроєкт про мобілізацію та демобілізацію оприлюднять на початку 2024 року, - Веніславський
ЗРК Patriot
21 грудня, 2023 четвер
Японія планує схвалити перші поставки ракет Patriot до США ще цього року, - Nikkei Asia
Київ. 22.12.2023
22 грудня, 2023 п'ятниця
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.56
    Купівля 37.56
    Продаж 38.14
  • EUR
    Купівля 40.96
    Продаж 42.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
22 грудня
11:32
Петро Котін
Президент Енергоатому оселився в будинку за 7 млн грн, який начебто купила його теща, - "Схеми"
11:27
Ексклюзив
Аеропорт "Бориспіль"
Чи можлива робота авіакомпаній в Україні під час війни: експерт Долінце розповів про світовий досвід
11:21
електроенергія
Україна збільшила обсяг імпорту електроенергії з Європи: ситуація в енергосистемі станом на 22 грудня
11:14
Ексклюзив
Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка
Противник знову намагається просунутися до дороги від Часового Яру, Сили оборони відбивають атаки, - командир роти "Ахіллес" 92-ї ОШБр
11:11
На фото: YAKTAK
Український репер YAKTAK зібрав солдаути на двох концертах поспіль у Києві
11:07
міністр юстиції Німеччини Марко Бушман
Німеччина заявила, що не видаватиме Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа готується до нової холодної війни з РФ, а Україна відчуває нестачу грошей. Акценти світових ЗМІ 22 грудня
10:49
Микола Патрушев
Організатором убивства Пригожина за згоди Путіна міг бути очільник російського радбезу Патрушев, - WSJ
10:35
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 22 грудня: долар та євро в обмінниках подорожчали
10:27
Радослав Сікорський
Перший закордонний візит на новій посаді: до Києва прибув очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський
10:20
СБУ встановила 3 окупантів, які вбили фермера на Харківщині й спалили його тіло
10:18
На фото: Принцеса Карла фон Гессен
Німецька принцеса Карла фон Гессен виграла 3,5-річну судову тяганину проти McDonald's
10:03
Міністерство оборони
У Міноборони й ЗСУ запровадили ще 7 стандартів НАТО
10:03
OPINION
Петро Олещук
Гроші на війну. Дайте російські активи із Заходу
09:53
Ексклюзив
FPV дрон
Держава забезпечує 50% дронів, 7 місяців тому було 20%: у 92-й ОШБр назвали вартість застосування БПЛА та відсоток влучань
09:41
"Явка обов'язкова". Жителям Петербургу телефонують з військкоматів та надсилають повістки, - росЗМІ
На Донеччині окупанти вимагають ставити дітей 2007 року на військовий облік, - Андрющенко
09:40
діти, війна
На Херсонщині загарбники застрелили 8-класника на очах у родини, - ОВА
09:20
"Безмежно сміливі люди": Зеленський привітав енергетиків із професійним святом
09:09
ООН
Ізраїль звинуватив ООН у зриві постачань гуманітарної допомоги
08:52
Оновлено
море військовий корабель
Росія тримає у Чорному морі 3 кораблі, ракетоносії відсутні
08:33
Оновлено
Київ. 22.12.2023
РФ атакувала Україну дронами, уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Києві. Хронологія подій
08:17
обстріл, ППО
Українські сили ППО вночі збили 24 із 28 "шахедів"
08:04
OPINION
Єгор Чечеринда
Сім правдивих слів про "доповідь" міністра оборони Росії, або Хто вкрав "золотий костиль" Путіна?
08:02
Оновлено
Нікополь
РФ ударила по Нікополю: є загиблі, зросла кількість поранених
07:58
ЗСУ
ЗСУ ліквідували 1080 окупантів, 18 бронемашин та 24 артсистеми, - Генштаб
07:20
комп'ютер
В Іспанії представили новий суперкомп’ютер, який здійснює 314 трлн операцій на секунду
07:14
Ізраїль танк
ЦАХАЛ заявив про знищення основної мережі тунелів ХАМАС у Газі
07:04
Круїзний лайнер Icon of the Seas
У Північному морі норвезький круїзний лайнер залишився без електрики та навігації через шторм
06:58
Оновлено
Чехія теракт світ кримінал
Стрілянина в центрі Праги: поліція уточнила кількість загиблих і поранених
06:49
Сі Цзіньпін та Путін
Торгівля між Росією та Китаєм у 2023 році перевищила $200 млрд, - NYT
06:47
Німеччина має намір додатково надати Україні 40 БМП Marder
06:40
Бійці львівської "вісімдесятки" показали, як палять російських окупантів
Аналітики ISW припускають посилення наступальних штурмів РФ на початку 2024 року
06:26
Будинок з левами. Маріуполь
На ТОТ Приазов'я росіяни привласнюють і продають житло людей, які поїхали з окупації, - міськрада Маріуполя
06:22
ХАМАС напав на Ізраїль
ХАМАС заявив, що більше не звільнятиме заручників до завершення війни
05:59
Він Дизель (нижче) у фільмі "Форсаж Х"
Зірку "Форсажу" Він Дизеля звинуватили у сексуальному насильстві
04:56
Ентоні Блінкен
США збільшують військову присутність у Європі. Подробиці
04:41
Валерій Герасимов
"Втрати українських військ за пів року - 160 тис. людей": добірка російських фейків за 21 грудня
03:59
F-16 US Department of Defense
США прискорять постачання літаків F-16 для Тайваню, - Bloomberg
02:12
Окупанти, кримінал, росіяни
Росіяни створюють новий псевдодобровольчий батальйон для війни з Україною
01:32
Рустем Умєров
Навчання українських пілотів на F-16: Умєров провів продуктивну розмову з португальською колегою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV