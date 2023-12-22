Морські дрони змусили ворога сховати свої кораблі та дозволили транспортування наших вантажів, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів, як українські роботизовані морські дрони MAGURA V5 та SeaBaby використовуються для розвідки, мінування та ударів по російському флоту
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
Ворог перемісти свій флот із Севастополя, аби убезпечити його від українських морських дронів.
"Ми фактично говоримо про те, що у нас є технологічне рішення, яке дозволяє асиметрично впливати на РФ. У нас є декілька лінійок цих роботизованих морських дронів (першим із них був MAGURA V5), але ж ми думали, що вони є лише ударними, тобто може діяти на відстані 600-800 кілометрів з бойовою частиною в межах 320 кг. Але в The New York Times спілкуючись з нашими військовими розробниками подали інформацію, що вже є дрони придатні для мінування, для піднесення мін до ділянок, де можуть пересуватися російські військові кораблі, й для здійснення розвідки", - наголосив експерт.
Окрім MAGURA V5, Україна має більш потужний морський дрон SeaBaby ("Морський малюк"), обладнаний бойовою частиною у 850 кг, за допомогою якого було завдано удар по Кримському мосту.
"Уся ця лінійка дронів вплинула на те, що ворог передислокував усі свої найбільш важливі кораблі у Новоросійськ побоюючись атаки наших дронів. Тому асиметричні підходи працюють і ми бачимо достатньо ефективні результати на морі, де ми вже маємо і власний коридор для транспортування наших вантажів зерна та металу до європейських країн, або до інших споживачів", - підсумував Згурець.
Водночас директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express наголосив, що у ворога ситуація з БПЛА ускладнилася.
"Зараз росіяни починають використовувати цивільну, а не військову електроніку для створення своїх зразків і контроль над цивільною електронікою, компонентами, які там в тому числі виготовляються в Сполучених Штатах, країнах Європи - проконтролювати його надзвичайно складно. Там розробляються різні варіації посилення санкцій з одного боку і контролю за електронікою, яка постачається до Російської Федерації, але вона часто надходить і не напряму, звісно, а може через Казахстан, Вірменію, що найбільш такі поширені ланцюги постачання цих компонентів, так само є варіації компаній зареєстрованих у Туреччині. Фактично використання цивільної електроніки для створення військових зразків суттєво ускладнюється", - додав він.
- В СБУ розповіли, що для роботи морських дронів SeaBaby використали спеціальний зв’язок, щоб не покладатися тільки на супутниковий зв’язок Starlink.
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