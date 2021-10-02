Москва шантажує Київ смертями українських військових на Донбасі, щоб нав’язати прийняття Мінських угод на умовах Кремля, - Піонтковський

Про це повідомив політолог Андрій Піонтковський у програмі "Студія Захід з Антіном Борковським", яка вийшла сьогодні, 2 жовтня 2021 року, на Еспресо.TV.



"Необхідно прямо сказати, що Мінські угоди - це інструмент, щит, яким прикривається Москва для легалізації ОРДЛО та підриву суверенітету України. Основна задача України - припинити кровопролиття, припинити вбивства українських військових на лінії розмежування. Але вбивства не припиняться, адже вся суть Мінських угод базується на тому, що Росія використовує вбивство українців як інструмент шантажу. “От не приймете наші умови, не приймете формулу Штайнмаєра, ваші люди будуть гинути на кордоні" - така позиція Кремля", - зазначив Піонтковський.



Читайте також: Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака



Політолог зауважив, що військових дій у Криму немає, оскільки немає лицемірних розмов з боку Росії щодо повернення Криму. А щодо Донбасу - нав’язано повернення ОРДЛО у склад України, за умови повного руйнування державності.



"Припинити вогонь можна лише введенням миротворчих сил. Потрібно створити зону поділу, відірвати реальну проблему припинення вогню, загибелі українських військових від усіх цих фальшивих конструкцій возз’єднання та реінтеграції. Найбільша трагедія Мінського процесу в тому, що Москва використовує гибель військових України як шантаж для нав’язування політичних умов. Цей ланцюг треба розірвати і змусити Кремль обговорювати припинення вогню окремо, не пов’язуючи з фальшивими конструкціями", - повідомив Андрій Піонтковський.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb