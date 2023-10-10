МОЗ встановило нові стандарти для лікування опіків

Про це йдеться на сайті українського уряду.

"Основою стандарту стали протоколи та настанови провідних країн світу з прогресивною медичною системою. Оскільки цей документ, в першу чергу, ґрунтується на досвіді Європи й Північної Америки, українці з опіковою травмою отримуватимуть медичну допомогу та лікування на світовому рівні", - пояснив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Він також зазначив, що новий стандарт гарантує, що "незалежно від медзакладу? пацієнт отримає належне лікування".

"Його мета – дати єдиний алгоритм для всіх відділень і центрів, які працюють із відповідною травмою. Такий підхід зменшить кількість помилок та поліпшить якість і ефективність допомоги. Це, своєю чергою, дасть можливість врятувати якомога більше життів пацієнтів із великою площею опікового ураження", - додав Ляшко.

Зазначається, що документ вперше впроваджує обовʼязкове надання реабілітаційної допомоги ще під час лікування, адже це підвищує шанси пацієнтів на повернення до повноцінного життя. Окрім того, якісна реабілітаційна допомога відіграє важливу роль у менеджменті утворення рубців і зменшенні набряків.

"З огляду на те, що вартість послуг та матеріалів значно зросте, планується суттєве збільшення тарифу на лікування опіків, що закладений в Програму медичних гарантій НСЗУ", - йдеться у заяві МОЗ.

Наразі ж МОЗ продовжує відправляти пацієнтів із важкими опіками за кордон, проте відповідний стандарт та робота над підвищенням кваліфікації українських лікарів-комбустіологів зможуть наблизити лікування європейського рівня до українців. Міністерство зазначає, що наразі функціонує низка навчальних програм для фахівців, які працюють із таким видом травми, аби пришвидшити введення нового стандарту лікування.

"В межах домовленостей, досягнутих за результатами зустрічі першої леді Республіки Польща пані Агати Корнхаузер-Дуди та першої леді України пані Олени Зеленської, 40 українських лікарів, серед яких лікарі-комбустіологи, лікарі-анестезіологи, лікарі фізичної та реабілітаційної медицини і фізичні терапевти, які працюють з пацієнтами із важкими опіковими травмами, пройшли інтенсивне навчання в опіковому центрі Independent Public Health Care Center in Łęczna", - звітує МОЗ.

Водночас в рамках персональних домовленостей Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка та Міністра охорони здоров’я Німеччини Карла Лаутербаха, 58 українських лікарів пройшли підвищення кваліфікації з надання медичної допомоги пацієнтам з важкими опіковими травмами. Стажування відбувалось у опікових центрах Бохума, Берліна, Гамбурґа, Дуйсбурґа, Мурнау та Людвігсхафена.

"Нагадаємо, повномасштабна війна Росії проти України суттєво збільшила кількість людей, які потребують лікування опікових травм та послуг із реабілітації. До побутових травм додались обпалені реаліями бойових дій військовослужбовці та цивільні. Всі вони отримують від держави не лише медичну допомогу, але й доказову реабілітацію", - пояснює своє рішення МОЗ.