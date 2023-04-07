Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо"

"Наша компанія займається не тільки виробництвом, а й може постачати боєприпаси за імпортом для потреб ЗСУ. Саме тому ми маємо повну картину щодо цінових та технічних параметрів імпортованих та наших боєприпасів. Тому можу з упевненістю стверджувати, що постріли нашого виробництва не гірші за якістю та технічними характеристиками за імпортовані", - розповів Бельбас

Гендиректор компанії "Українська бронетехніка" зауважив, що при планомірному замовленні від Міністерства оборони українські виробники боєприпасів можуть збільшити свої потужності виробництва

"Наше виробництво боєприпасів знаходиться в конкурентному ціновому діапазоні з імпортованими. Для нашого замовника ціна боєприпасів значно дешевша, ніж постачання за кордону. Тому, якби наша компанія змогла отримати планомірне замовлення від Міністерства оборони України, то ми могли б забезпечити постачання мінометних боєприпасів 60-мм значно дешевше, ніж пропонується імпортом", - додав він.

