Можливе застосування хімічної зброї в Маріуполі - безсилля Путіна перед героїчною українською армією, - Таран

Політик розповів про це у програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.



"Якщо використання хімічної зброї у Маріуполі підтвердиться, це означатиме ще більшу ізоляцію Росії та ще більшу допомогу Україні. Хімічна зброя - це взагалі табу. Якщо хтось у світі використовує хімічну зброю, то він потрапляє до тих політиків, з якими потім ніхто не вітається й не говорить. І от до цієї когорти може потрапити Путін. І ми бачимо, що це може відбутися саме в Україні, у Європі. Це буде другим шоком, що це не просто хімічна зброя використана, а вона використана саме у Європі. Для Західного світу це означатиме, що з Путіним у принципі ні про що не можна домовлятися", - зазначив Таран.



Політолог додав, що на Заході зараз немає таких політиків, які б говорили, що з Путіним треба домовляти.



"Зараз Захід поділений лише в тому питанні, наскільки радикальними повинні бути санкції щодо Російської Федерації. Якщо підтвердиться використання хімічної зброї в Україні, то на Заході вже не буде такого політика, який скаже, що достатньо слабких санкцій. Якщо ця інформація підтвердиться, по Путіну та Росії буде нанесено дуже серйозний удар. Звісно, це буде жахливий злочин, але варто сказати відверто - Путін робить це від безсилля, від того, що немає іншого способу боротьби з героїчною українською армією. І коли агресор нічого не може зробити армії України, він вдається до абсолютно забороненої зброї", - зауважив Сергій Таран.

Нагадаємо, окупанти завдали хімічного удару по фортеці "азовців" - заводу "Азовсталь".

Британія разом з партнерами перевірять деталі використання хімзброї в Україні та вимагатимуть відповіді від Путіна.

В Маріуполі постраждалі особи внаслідок розповсюдження ворогом отруйної речовини невідомого походження перебувають у відносно задовільному стані.