Своїми погрозами Трамп хоче забезпечити перевагу в переговорах з РФ, - експерт Фрід

Таку думку висловив екскоординатор Державного Департаменту Сполучених Штатів з питань санкційної політики, легендарний американський дипломат Деніел Фрід в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Я вважаю неправильним, коли американський президент висловлюється так, ніби він європейський імперіаліст XIX століття. Я не думаю, що погрози Трампа є серйозними чи мають на меті щось більше, ніж забезпечення переваги в переговорах. Однак вони завдають шкоди, і я не можу підтримувати такі дії. На щастя, Трамп не виявляв подібної, я б сказав, безвідповідальності у питаннях, пов'язаних з Україною та Росією. У цій сфері, принаймні, політичні сигнали виглядають більш розважливими", - зазначив він.

Кіт Келлог призначений спеціальним представником з питань України та Росії в адміністрації Трампа. Повідомлялося, що він планує відвідати Київ у січні. Фрід вважає, що це хороша ідея. Адже заяви президента Трампа та генерала Келлога щодо України свідчать про наміри наполягати на припиненні вогню та досягненні певних домовленостей для гарантування безпеки України.

"Ми можемо дискутувати про те, якими саме мають бути ці домовленості з безпеки. На мою думку, найефективнішою гарантією для України було б повноцінне членство в НАТО. Однак команда Трампа, схоже, розглядає інші варіанти. Утім, перш ніж переходити до деталей, слід наголосити, що поки Володимир Путін не демонструє жодних ознак готовності брати участь у серйозному дипломатичному процесі задля припинення війни. Він і його речники все ще вимагають капітуляції України як передумови для переговорів. Це несерйозно. Отже, моє перше запитання — до самого себе: що робитиме команда Трампа, якщо стане очевидним, що Росія не зацікавлена в серйозних переговорах? Зазначу, що український уряд і президент Зеленський проявили певну мудрість, прийнявши саму ідею переговорів. Вони відповіли Трампу «так». Росія і Путін відповідають Трампу «ні». Якщо така категорична позиція Росії зберігатиметься й надалі, що робитиме Трамп?", - зауважив він.

Досвід свідчить, що Путін не буде чесним і добросовісним учасником переговорів із Трампом. Він, ймовірно, робитиме заяви, які не відповідають дійсності, висуватиме звинувачення та вдаватиметься до тактики філібастера — без кінця говоритиме, аби лише домінувати у діалозі, каже Фрід.

"Сумніваюся, що такі перемовини можуть бути продуктивними, якщо Трамп дійсно прагне укласти якусь угоду з Путіним. Переговори можуть виявитися корисними, якщо, а я підозрюю так і буде, Путін проявить себе настільки вимогливим і агресивним, що Трамп зробить висновок про необхідність надати Україні ще більшу підтримку та посилити тиск на Росію, замість того аби просто дозволити Путіну цькувати себе. Однак це лише припущення. Я не знаю, як насправді розвиватимуться ці переговори. Але було б помилкою очікувати, що одна зустріч зможе щось суттєво змінити. Путін, ймовірно, буде поважати лише те, що в Росії та Радянському Союзі називали "співвідношенням сил". І тому найкраща політика — продовжувати тиснути на Росію і допомагати Україні в надії, що баланс сил зміниться на користь України", - резюмував він.