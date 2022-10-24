МЗС очікує від міжнародного суду перших ордерів на арешт для винних у масових злочинах в Україні - Антон Кориневич
Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич зазначив, що збір даних щодо розслідування злочинів наразі РФ завершений
Про це він заявив під час Кримської платформи, повідомляє кореспондентка Еспресо.
У Загребі розпочався Перший парламентський саміт Міжнародної Кримської платформи. Напередодні були організовані дискусії, які стосуються окупованого кримського півострова, під час яких виступив Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич. Там він розповів про розслідування злочинів Російської Федерації у світі.
"Багато з наших міжнародних партнерів допомагають проводити розслідування. Міжнародні прокурори приїжджали в Ізюм та Бучу. Є спільна група слідчих разом з Естонією, Латвією, Словакією, Литвою, Румунією та іншими державами. Важливо також сказати, що Прокуратура міжнародного суду вперше за багато років приєдналася до такої роботи", - сказав він.
Кориневич зазначив, що збір даних для розслідування завершений, і наразі розпочалось безпосереднє "забезпечення справедливості".
"Ми знаємо наскільки важливо провести правильно польове розслідування з точки зору прокуратури міжнародного суду. Ми сподіваємося, дуже скоро будуть певні рішення й ордери на арешт злочинців, які привели до масових злочинів на території України", - заявив посол.
За словами Антона Кориневича, український парламент теж активно працює, щоб забезпечити ефективність та дієвість роботи Генеральної прокуратури та прокуратури Міжнародного кримінального суду.
"Маємо окремий розділ у кримінально-процесуальному праві України стосовно співпраці з міжнародним судом. Тож ми в міжнародному кримінальному суді докладемо усіх сил, щоб засудити злочинні дії РФ. Ми вже маємо близько 25 інтервенцій з боку інших урядів щодо того, щоб притягнути Російську Федерацію до відповідальності за численні маніпуляції та зловживання стосовно концепції геноциду", - каже він..
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