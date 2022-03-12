МЗС Росії пригрозило ударами по конвоях з іноземною зброєю в Україні

Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, повідомляють російські ЗМІ.



"Росія попередила США про наслідки передачі в Україну озброєнь. Конвої з іноземною зброєю, яка бездумно постачається Україні, стануть законними цілями для ЗС РФ", - заявив Рябков.



Він додав, що в Росії підготували списки персональних санкцій проти США і Заходу, і скоро оприлюднять їх.



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