МЗС Росії пригрозило ударами по конвоях з іноземною зброєю в Україні
В МЗС Росії пригрозили, що конвої з іноземною зброєю для України стануть "законними цілями" для російських ударів
Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков, повідомляють російські ЗМІ.
"Росія попередила США про наслідки передачі в Україну озброєнь. Конвої з іноземною зброєю, яка бездумно постачається Україні, стануть законними цілями для ЗС РФ", - заявив Рябков.
Він додав, що в Росії підготували списки персональних санкцій проти США і Заходу, і скоро оприлюднять їх.
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