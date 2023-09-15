МЗС України закликає Німецьку оперу скасувати виступ пропутінської співачки Нетребко

Про це інформує Міністерство закордонних справ України.

"Повернення Анни Нетребко на сцену Staatsoper Unter den Linden - це "нормалізація" та толерування російських воєнних злочинів, за які пані Нетребко несе співвідповідальність. Як колишня довірена особа Путіна та учасниця пропагандистської кампанії щодо тимчасової окупації Росією Донецької та Луганської областей, починаючи з 2014 року. На жаль, наші аргументи не знайшли належного відгуку Німецькій державній опері", - йдеться в заяві.

Повідомляється, що Посольство України у ФРН відстежує це питання з моменту появи перших анонсів. Позицію нашої країни підтримали сенат Берліна, особисто бургомістр Кай Вегнер і культурний сенатор Джо Чало.

15 вересня, у вечір прем’єри, посол України в Німеччині Олексій Макеєв та Берлінський сенатор Джо Чало у знак протесту відвідають виставку Russian War Crimes у Берлінському університеті імені Гумбольдтів, навпроти опери.

У німецькій пресі вийшла стаття посла Макеєва та депутата Європейського парламенту Сергія Лагодинського про байдужість Берлінської опери, непереконливі заяви пропутінської оперної співачки Нетребко та невміння і небажання російського суспільства брати на себе відповідальність.

"Голос України у Німеччині має бути завжди чутнішим за сопрано Анни Нетребко", - додали у пресслужбі.