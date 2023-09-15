МЗС України закликає Німецьку оперу скасувати виступ пропутінської співачки Нетребко
Німецька державна опера не погоджується скасувати участь російської співачки Анни Нетребко, яка публічно підтримує диктатора РФ Володимира Путіна, в постановці "Макбет", попри заклики українців
Про це інформує Міністерство закордонних справ України.
"Повернення Анни Нетребко на сцену Staatsoper Unter den Linden - це "нормалізація" та толерування російських воєнних злочинів, за які пані Нетребко несе співвідповідальність. Як колишня довірена особа Путіна та учасниця пропагандистської кампанії щодо тимчасової окупації Росією Донецької та Луганської областей, починаючи з 2014 року. На жаль, наші аргументи не знайшли належного відгуку Німецькій державній опері", - йдеться в заяві.
Повідомляється, що Посольство України у ФРН відстежує це питання з моменту появи перших анонсів. Позицію нашої країни підтримали сенат Берліна, особисто бургомістр Кай Вегнер і культурний сенатор Джо Чало.
15 вересня, у вечір прем’єри, посол України в Німеччині Олексій Макеєв та Берлінський сенатор Джо Чало у знак протесту відвідають виставку Russian War Crimes у Берлінському університеті імені Гумбольдтів, навпроти опери.
У німецькій пресі вийшла стаття посла Макеєва та депутата Європейського парламенту Сергія Лагодинського про байдужість Берлінської опери, непереконливі заяви пропутінської оперної співачки Нетребко та невміння і небажання російського суспільства брати на себе відповідальність.
"Голос України у Німеччині має бути завжди чутнішим за сопрано Анни Нетребко", - додали у пресслужбі.
- Раніше Metropolitan Opera замінила росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Турандот". Підставою для такого рішення стала відмова сопрано Анни Нетребко від публічної підтримки Путіна.
- 17 серпня концерт російської оперної співачки Анни Нетребко, який мав відбутися у жовтні в Празі, скасували: вона публічно підтримує президента РФ Путіна та внесена до санкційного списку України.
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