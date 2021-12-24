На 4 млн грн: НАЗК знайшло у судді КСУ Кривенка незадекларовану земельну ділянку в окупованому Криму

Про це повідомляє пресслужба Національного агентства із запобігання корупції.

Детективи знайшли у Кривенка незадекларовану земельну ділянку у Криму вартістю 4 млн грн, а у Касмініна - незаписану квартиру у Києві площею понад 150 квадратних метрів вартістю 2,4 млн грн.

Судді могли порушити статтю 366-2 КК. Їм загрожує штраф у розмірі 68-85 тис. грн або позбавлення волі на строк до двох років.

Ще один суддя КСУ Володимир Мойсик не вказав у декларації 239 тис. грн доходу, що є адміністративним правопорушенням.

У Олександра Тупицького, Ігоря Сліденка, Сергія Саса, Віктора Городовенка та Віктора Колесника НАЗК не виявило серйозних порушень у деклараціях.