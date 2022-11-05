Про це мовиться в розслідуванні Білоруської служби Радіо Свобода, що співпрацювала з проєктом “Схеми”, військовим аналітиком Михайлом Жироховим та супутниковим сервісом Planet Labs.

Журналісти з'ясували, що в середині жовтня на головних білоруських полігонах почали з'являтися ешелони російських військових, нова військова інфраструктура та скупчення техніки. Автори акцентують: деякі об'єкти на цих полігонах схожі на ті, що готувалися в Білорусі до повномасштабного російського вторгнення 24 лютого.

Основними об'єктами дослідження стали 230-й зведений військовий полігон "Обуз-Лісновський" під Барановичами, полігон "Репище" під Осиповичами, "Ласвіда" під Вітебськом та аеродром "Мачулищі" під Мінськом.

У матеріалі зазначається, що на полігон "Обуз-Лісновський" військова техніка почала надходити після 16 жовтня. На супутникових знімках видно два наметових містечка з понад 200 одиницями військової техніки. Також на фото полігону помічено приміщення, схоже на польовий шпиталь та навчальний центр.

"Перед початком війни в Україні на полігоні "Обуз-Лісновський" можна було побачити табір, дуже схожий на нинішній", - стверджують автори.

На полігоні "Репище" наявний табір з щонайменше 35 військовими наметами, поруч - стоянка для техніки з вантажівками та машинами, схожими на гаубиці. Журналісти зазначають, що поруч з Репищами є залізнична станція Верейці, з якого вивантажується військова техніка.

"За попередніми супутниковими знімками видно, що табір починає активно розростатися, а техніка прибуває після 17 жовтня. На знімку за цей день її ще не видно", - мовиться в тексті.

Табір "Ласвіда", за даними авторів, почали створювати після 11 жовтня. Тоді там з'явилися перші намети, а за три дні вже прибула військова техніка.

Спеціалісти Planet Labs зафіксували три винищувачі МІГ-31К на аеродромі "Мачулищі" під Мінськом. Про цю авіатехніку повідомляла британська розвідка, також повідомлялося, що на аеродромі наявні контейнери для зберігання Кинджалів.

Телеграм-канал "Білоруський Гаюн" неодноразово писав, що під час бойового чергування цих літаків у багатьох українських областях запроваджується режим повітряної тривоги.

Висновок робить військовий аналітик Михайло Жиров, він стверджує, що створення спільного регіонального угруповання Путіна й Лукашенка "фактично вже почалося і йде досить швидкими темпами".

"У Росії тепер проблема з полігонами (більшість з них розпродана в 1990-х роках), тому вони можуть використовувати полігони Білорусі для навчання мобілізованих. Перепідготовка та формування нових підрозділів відбуватиметься в зимовий період, а навесні 2023 року Росія може атакувати Україну з території Білорусі", – Михайло Жирохов у розмові з журналістами Радіо Свобода.

10 жовтня білоруські ЗМІ повідомили, що Володимир Путін та Олександр Лукашенко домовилися про розгортання спільного регіонального угруповання військ.

Через 5 днів міноборони Білорусі підтвердило прибуття до країни перших російських військових з "регіонального угрупування".

В ексклюзивному матеріалі Еспресо Валерій Калиновський, журналіст білоруської служби Радіо Свобода, запевнив, що до Білорусі прибуло близько 4 тисяч російських військових. Однак, за його словами, "помітного угруповання, яке можна було як у лютому спрямувати з території Білорусі на Україну, не сформовано".

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