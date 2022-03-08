На Чернігівщині шестеро цивільних підірвались на протипіхотній міні

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова, інформує Еспресо.TV

"Учора (7 березня, - ред) на київській трасі поблизу с. Количівка у Чернігівській області автомобіль, в якому перебувало троє дорослих та троє дітей, підірвався на протипіхотній міні. Усі дорослі загинули на місці, дітей з пораненнями різної тяжкості доправлено до лікувальних закладів. Зі слів очевидців, міни на дорозі були замасковані соломою та сміттям", - написала Денісова.

У дописі зазначається, що протипіхотні міни, розміщені військами РФ на Чернігівщині, заборонені для застосування відповідно до Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін і про їх знищення. Використання такого виду зброї проти мирного населення є злочином проти людяності і порушенням чотирьох Женевських конвенцій 1949 року.

Нагадаємо, сьогодні українська розвідка повідомила, що Росія використовує для бомбардування міст некеровані авіабомби, які призводять до значних руйнувань цивільної інфраструктури.

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