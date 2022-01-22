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На День Соборності Хмельницька обласна рада підписала тристоронній меморандум про співпрацю з Тернопільською і Чернівецькою обласними радами

22 січня, 2022 субота
20:22
Суспільство

103 роки тому на Софійській площі в Києві було проголошено універсал про об’єднання Української Народної Республіки й Західно-Української Народної Республіки – Акт Соборності українських земель, символічний документ, який окреслив географічні та ментальні контури єдиної України

За гарною традицією одну із найважливіших та визначальних подій в історії нашої держави – річницю проголошення Акту Соборності українських земель  хмельничани та тернополяни, гості з інших регіонів держави відзначили на берегах Збруча – колишньому кордоні, який розділяв ЗУНР та УНР.

На мосту єднання відбулася урочиста зустріч делегацій від двох областей, у якій взяли участь голова обласної Віолета Лабазюк,  народні депутати України Сергій Лабазюк, Іван Чайківський та Володимир Гевко, депутати обласної ради, голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко зі своїми заступниками, перший заступник голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор, керівництво Волочиського району Хмельницької області та Підволочиського району Тернопільської області, священники – представники різних релігійних конфесій, працівники підприємств, установ та організацій, ветерани війни на Сході України, військовослужбовці, громадські активісти.

Після традиційного обміну короваями на мосту відбулося з’єднання синьо-жовтого Державного Стягу. Далі єдина колона вирушила до великої сцени біля знаку "Хмельницька область", де пройшла урочиста частина святкування.  З'єднані полотница синього та жовтого кольорів утворили величезний прапор України, які понесли воїни АТО/ООС. Над річкою пролунав Гімн України.


У хвилині мовчання учасники зібрання пом`янули Героїв Небесної сотні, військовослужбовців та учасників добровольчих загонів, які поклали життя, захищаючи цілісність та соборність України, усіх, хто боровся за незалежність нашої держави. Поіменно сьогодні згадали загиблих земляків, які загинули у російсько-українській війні.

Священнослужителі з обох областей склали спільну молитву за єдину, соборну та вільну Україну.

 “Сьогодні український народ відзначає величну дату своєї багатовікової історії – День Соборності – свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу та одне з найвизначніших державних свят. День Соборності – це не лише вияв поваги до споконвічної волі українців, до етнічної й територіальної єдності, усвідомлення великої відповідальності саме нашого покоління, яке отримало значно кращі історичні шанси, але насамперед – це свято усіх українців. Наша сила – в єдності. Тільки разом ми – великий народ! Ніхто і ніколи не зламає нашу волю і прагнення єдності! Бо Україна – є і залишиться назавжди єдиною, соборною та неподільною!”, -  зазначила у своєму виступі Віолета Лабазюк.

З нагоди свята за сумлінне виконання військового  обов’язку, самовіддане  служіння українському народові нагороджено Грамотами обласної ради  військових начальника сьомого відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Миколу Голика,  члена спілки ветеранів війни в Афганістані, учасника АТО/ООС Валерія Кочупінду, учасника АТО/ООС Руслана Регулу. Також за відданість обраній професії, заслуги в реалізації завдань національної політики в галузі освіти Грамотою обласної ради нагороджено вчителя початкових класів Бубнівської ЗОШ Наркевицької селищної ради Артура Савечка.

Крім цього, Віолета Лабазюк вручила Посну Грамоту Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування заступник керівника виконавчого апарату обласної ради Тетяні Зеленко.

У День Соборності України відбулось урочисте підписання Меморандуму про міжрегіональну співпрацю головами Хмельницької обласної ради Віолетою Лабазюк, головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком та першим заступником голови Чернівецької обласної ради Миколою Гуйтором.

Відповідно до Меморандуму, сторони розвиватимуть співробітництво в таких галузях:

– розвитку місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади;

– екології та охорони навколишнього природного середовища;

 – освіти, науки, культури та охорони здоров’я;

– розвитку фізичної культури та спорту;

 – інвестицій та розвитку ділової активності, у тому числі з питань спільного залучення міжнародної технічної допомоги.

Також Меморандумом передбачено встановлення зв’язків між органами місцевого самоврядування Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької областей в умовах децентралізації влади з метою обміну досвідом, виявлення пріоритетів у розвитку міжрегіональних зв’язків, забезпечення умов для плідної співпраці, об’єднання зусиль і координації дій під час розв’язання спільних проблем.

“Я переконана, що підписання цього Меморандуму дасть гарний поштовх для нашої майбутньої співпраці. Я розраховую на той потенціал, який сьогодні є на Тернопільщині та Буковині і пропоную можливості Хмельниччини, яка хоче розбудовуватись та працювати”,- наголосила Віолета Лабазюк.

 Керівники сусідніх областей теж висловили сподівання на подальшу спільну співпрацю між регіонами. Від Чернівецької області Микола Гуйтор на згадку вручив Віолеті Лабазюк почесну відзнаку “400 років Хотинській битві”. Від Тернопільщини Михайло Головко теж подарував голові Хмельницької обласної ради пам’ятні подарунки.

По закінченні урочистої частини гарний настрій присутнім подарували святкові виступи творчих колективів громад та академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля”.

День соборності
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