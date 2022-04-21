Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровщині: розтрощене залізничне полотно й контактна мережа, є постраждалі, - ОВА
На Дніпропетровщині російські окупанти завдали ракетних ударів по залізничній інфраструктурі, пошкоджено контактну мережу
Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Унаслідок ракетних ударів, що їх російські окупанти завдали по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, постраждали п’ятеро людей. Серед них двоє чоловіків та троє жінок.
Наразі всі поранені перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.
Раніше повідомлялося, що о 19:55 російські війська завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі Дніпропетровщини.
Як повідомляє очільник ОДА, залізничне полотно було вщент розтрощене ракетами. Крім того, пошкоджено контактну мережу.
"Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - додає Резніченко.
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