Окупанти завдали трьох ракетних ударів по Дніпропетровщині: розтрощене залізничне полотно й контактна мережа, є постраждалі, - ОВА

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.



Унаслідок ракетних ударів, що їх російські окупанти завдали по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі Дніпропетровщини, постраждали п’ятеро людей. Серед них двоє чоловіків та троє жінок.

Наразі всі поранені перебувають у лікарні, де їм надається медична допомога.



Раніше повідомлялося, що о 19:55 російські війська завдали трьох ракетних ударів по залізничній інфраструктурі у Новомосковському районі Дніпропетровщини.

Як повідомляє очільник ОДА, залізничне полотно було вщент розтрощене ракетами. Крім того, пошкоджено контактну мережу.

"Поки не зрозуміло, чи зможемо відновити рух", - додає Резніченко.





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