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Головна війна з Росією На Дніпропетровщині росіяни обстріляли лінію електропередач: близько 6 тис. людей не мають світла

На Дніпропетровщині росіяни обстріляли лінію електропередач: близько 6 тис. людей не мають світла

13 липня, 2022 середа
08:09
війна з Росією голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

На Дніпропетровщині в ніч на 13 липня росіяни обстріляли соцінфраструктуру й електролінію, а ЗСУ збили ворожі безпілотники

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Двічі за ніч окупанти обстріляли Нікопольський район із реактивних систем залпового вогню. Крім Нікополя під російським вогнем опинилися Червоногригорівська та Мирівська громади.

"У Червоногригорівській зачепило лінію електропередач - частково без світла сама Червоногригорівка та два села - це приблизно 6 тис. абонентів. Зараз на місці працюють аварійні бригади електриків. У Мирівській - пошкоджений заклад соціальної інфраструктури", - наголосив голова ОВА.

За попереднью інформацією, під час обстрілів люди не постраждали.

"І після опівночі наші військові збили на Нікопольщині ще один безпілотник. Таким чином, "уполювали" за ніч два ворожих БПЛА (безпілотники, -  ред.)", - зауважив Валентин Резніченко.

В інших районах Дніпропетровщини станом на ранок 13 липня ситуація спокійна.

  • Увечері 12 липня російські війська вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини з реактивних систем залпового вогню.

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