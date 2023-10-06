На Донеччині окупанти "засудили" до 24 років ув'язнення українського військовополоненого
Окупанти на Донеччині засудили до 24 років ув'язнення у колонії суворого режиму українського морпіха, який нібито розстріляв цивільного в Маріуполі
Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.
Окупанти стверджують, що 32-річного військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України Аліма Ткачука визнано винним у вбивстві на ідеологічному ґрунті та "жорстокому поводженні з цивільними на окупованій території". З урахуванням того, що росіяни захопили Маріуполь у травні, під "окупованими" вочевидь маються на увазі території, які на той момент контролювали ЗСУ.
"У суді було встановлено, що з 25 по 27 березня 2022 року Ткачук перебував у Маріуполі на бойовій позиції "Фортеця". Через радіозв'язок Ткачук віддав наказ про "ліквідацію" мирного жителя, що йде вулицею Мамина Сибіряка. Виконуючи його наказ, військовослужбовець із позивним "Топер" розстріляв чоловіка з автомата, вбивши на місці", – пишуть пропагандисти.
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Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. 16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі вивели військовослужбовців в тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку, таким чином РФ отримала повний контроль над містом.
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