На Донеччині окупанти "засудили" до 24 років ув'язнення українського військовополоненого

Про це повідомило російське пропагандистське агентство РИА Новости.

Окупанти стверджують, що 32-річного військовослужбовця 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних Сил України Аліма Ткачука визнано винним у вбивстві на ідеологічному ґрунті та "жорстокому поводженні з цивільними на окупованій території". З урахуванням того, що росіяни захопили Маріуполь у травні, під "окупованими" вочевидь маються на увазі території, які на той момент контролювали ЗСУ.

"У суді було встановлено, що з 25 по 27 березня 2022 року Ткачук перебував у Маріуполі на бойовій позиції "Фортеця". Через радіозв'язок Ткачук віддав наказ про "ліквідацію" мирного жителя, що йде вулицею Мамина Сибіряка. Виконуючи його наказ, військовослужбовець із позивним "Топер" розстріляв чоловіка з автомата, вбивши на місці", – пишуть пропагандисти.