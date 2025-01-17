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Скандал на зйомках "Покинь, якщо кохаєш": Бальдоні зажадав від Лайвлі та Рейнольдса $400 млн, звинувативши їх у наклепі про домагання

Дар'я Тарасова
17 січня, 2025 п'ятниця
10:41
Кіно

Актор та режисер фільму "Покинь, якщо кохаєш" Джастін Бальдоні подав до суду на Блейк Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса, стверджуючи, що голлівудська пара намагалася знищити його та його кар’єру

Зміст

Про це пише CNN.

Американський актор і режисер Джастін Бальдоні подав до суду на партнерку за фільмом "Покинь, якщо кохаєш" (It Ends With Us) Блейк Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса. У скарзі на 179 сторінок він заявив, що "дві найвпливовіші зірки світу використовують свою величезну владу, щоб викрасти цілий фільм прямо з рук його режисера та виробничої студії".

За словами Бальдоні, який не лише виступив режисером, але й продюсером фільму, а його компанія частково профінансувала стрічку, Лайвлі "мала намір знищити засоби до існування та бізнес позивачів, якщо вони не підкоряться її постійним вимогам, і коли вони відмовилися поступитися, вона зробила саме це, звинувативши їх в огидній та осудливій сексуальній поведінці".

Скарга, в якій Бальдоні вимагає $400 млн і суду присяжних, була подана в Південному окрузі Нью-Йорка від імені самого Бальдоні, його компанії Wayfarer Studios, а також його партнера-продюсера Джеймі Гіта, його кризової менеджерки Мелісси Нейтан, його піарниці Дженніфер Абель і ТОВ It Ends With Us. Підсудних звинувачують у цивільному вимаганні, наклепі та втручанні в приватне життя.

"Лайвлі вкрала фільм студії Wayfarer, вкрала прем’єру студії Wayfarer, знищила особисту та професійну репутацію та засоби до існування позивачів і мала на меті повністю усунути позивачів з бізнесу", — йдеться в позові.

Команда юристів Лайвлі повідомила CNN, що звинувачення в тому, що акторка захопила творчий контроль, несправедливі, а акторський склад і інші учасники знімальної групи мали власний негативний досвід з Бальдоні та Wayfarer.

"Докази також покажуть, що Sony попросила Лайвлі наглядати за версією фільму для Sony, який вони потім обрали для розповсюдження та який мав приголомшливий успіх", – наголосили в заяві.

  • Блейк Лайвлі, яка зіграла головну роль у фільмі режисера Джастіна Бальдоні "Покинь, якщо кохаєш" і стала його партнеркою на знімальному майданчику, подала до Департаменту цивільних прав Каліфорнії скаргу з 10 позовів, звинувативши його у сексуальних домаганнях та наклепі.
  • 21 грудня голлівудське агентство з наймання акторів William Morris Agency (WMA) розірвало контракт з Джастіном Бальдоні. 
  • 31 грудня повідомлялося, що адвокат американського актора і режисера Джастіна Бальдоні заявив про наміри подати "вибуховий" зустрічний позов проти позову Блейк Лайвлі.
  • 1 січня Лайвлі подала до суду на Бальдоні, звинувативши його у домаганнях і спланованій кампанії з дискредитації її репутації. А Бальдоні та багато інших відповідачів за позовом Лайвлі подали до суду на The New York Times. Вони звинуватили видання в тому, що газета та зірка проводили скоординовану наклепницьку кампанію.



 

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