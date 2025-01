Скандал на зйомках "Покинь, якщо кохаєш": Бальдоні зажадав від Лайвлі та Рейнольдса $400 млн, звинувативши їх у наклепі про домагання

Про це пише CNN.

Американський актор і режисер Джастін Бальдоні подав до суду на партнерку за фільмом "Покинь, якщо кохаєш" (It Ends With Us) Блейк Лайвлі та її чоловіка Раяна Рейнольдса. У скарзі на 179 сторінок він заявив, що "дві найвпливовіші зірки світу використовують свою величезну владу, щоб викрасти цілий фільм прямо з рук його режисера та виробничої студії".

За словами Бальдоні, який не лише виступив режисером, але й продюсером фільму, а його компанія частково профінансувала стрічку, Лайвлі "мала намір знищити засоби до існування та бізнес позивачів, якщо вони не підкоряться її постійним вимогам, і коли вони відмовилися поступитися, вона зробила саме це, звинувативши їх в огидній та осудливій сексуальній поведінці".

Скарга, в якій Бальдоні вимагає $400 млн і суду присяжних, була подана в Південному окрузі Нью-Йорка від імені самого Бальдоні, його компанії Wayfarer Studios, а також його партнера-продюсера Джеймі Гіта, його кризової менеджерки Мелісси Нейтан, його піарниці Дженніфер Абель і ТОВ It Ends With Us. Підсудних звинувачують у цивільному вимаганні, наклепі та втручанні в приватне життя.

"Лайвлі вкрала фільм студії Wayfarer, вкрала прем’єру студії Wayfarer, знищила особисту та професійну репутацію та засоби до існування позивачів і мала на меті повністю усунути позивачів з бізнесу", — йдеться в позові.

Команда юристів Лайвлі повідомила CNN, що звинувачення в тому, що акторка захопила творчий контроль, несправедливі, а акторський склад і інші учасники знімальної групи мали власний негативний досвід з Бальдоні та Wayfarer.

"Докази також покажуть, що Sony попросила Лайвлі наглядати за версією фільму для Sony, який вони потім обрали для розповсюдження та який мав приголомшливий успіх", – наголосили в заяві.

Блейк Лайвлі, яка зіграла головну роль у фільмі режисера Джастіна Бальдоні "Покинь, якщо кохаєш" і стала його партнеркою на знімальному майданчику, подала до Департаменту цивільних прав Каліфорнії скаргу з 10 позовів, звинувативши його у сексуальних домаганнях та наклепі.

21 грудня голлівудське агентство з наймання акторів William Morris Agency (WMA) розірвало контракт з Джастіном Бальдоні.

31 грудня повідомлялося, що адвокат американського актора і режисера Джастіна Бальдоні заявив про наміри подати "вибуховий" зустрічний позов проти позову Блейк Лайвлі.

1 січня Лайвлі подала до суду на Бальдоні, звинувативши його у домаганнях і спланованій кампанії з дискредитації її репутації. А Бальдоні та багато інших відповідачів за позовом Лайвлі подали до суду на The New York Times. Вони звинуватили видання в тому, що газета та зірка проводили скоординовану наклепницьку кампанію.