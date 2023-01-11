На Донеччині росіяни мобілізують людей з інвалідністю на посади водіїв

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що на тимчасово окупованих територіях України продовжуються заходи із примусової мобілізації. Через спротив загарбникам усе важче найти поповнення до лав своїх військ, тож "військкомати" беруть на службу людей з інвалідністю, наркозалежних та представників криміналітету.

"За інформацією нашого підпілля на тимчасово окупованих територіях Донеччини примусово мобілізують людей з інвалідністю. Їх беруть на посади водіїв. Мобілізовані ж використовуються в сухопутних підрозділах окупаційних військ", - наголосили в ЦНС.

Нагадаємо, раніше ЦНС повідомляв, що російські загарбники у Криму готуються до нової хвилі мобілізації: вони наказали відрахувати студентів призовного віку, які навчаються на тимчасово захопленому півострові.

Також Центр нацспротиву інформував, що в тимчасово окупованій Горлівці, Донецька область, росіяни планують мобілізувати 2 тис. осіб.

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