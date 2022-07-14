На Донеччині залишаються близько 340 тисяч цивільних, попри заклики до евакуації

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Кожного дня люди наражаються на небезпеку з боку окупаційних військ, які нещадно обстрілюють населені пункти підконтрольні Збройним силам України", – наголошують у оперативноу командуванні.

Населені пункти області часто перебувають без електроживлення, хоч енергетики й намагаються його відновлювати не зважаючи на постійні обстріли. Продукти, чисту воду та медикаменти місцеві мешканці отримують від вукраїнських військових.

Церкви у області також не працюють, тому на прохання людей військові Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади допомогли і з проведенням богослужіння.

На Донеччині вранці 14 липня окупанти завдали авіаракетних ударів по промзоні Краматорська й залишили частину міста без електрики.