На Донеччині залишаються близько 340 тисяч цивільних, попри заклики до евакуації
На Донеччині, попри заклики влади якнайшвидше евакуюватись, залишаються майже 340 тисяч місцевих мешканців
Про це повідомляє ОК "Південь".
"Кожного дня люди наражаються на небезпеку з боку окупаційних військ, які нещадно обстрілюють населені пункти підконтрольні Збройним силам України", – наголошують у оперативноу командуванні.
Населені пункти області часто перебувають без електроживлення, хоч енергетики й намагаються його відновлювати не зважаючи на постійні обстріли. Продукти, чисту воду та медикаменти місцеві мешканці отримують від вукраїнських військових.
Церкви у області також не працюють, тому на прохання людей військові Окремої мотопіхотної Маріупольської бригади допомогли і з проведенням богослужіння.
- На Донеччині вранці 14 липня окупанти завдали авіаракетних ударів по промзоні Краматорська й залишили частину міста без електрики.
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