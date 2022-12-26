Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тримаємо оборону у місті Сіверськ - це лінія Сіверськ - Бахмут - Соледар. Можемо спостерігати, що ворог вже видихнувся й забрав решту особового складу, щоб ми їх не перебили остаточно. Противник перегруповується, стало спокійніше. По всіх лісосмугах, полях, в окопах лежить багато ворожих трупів. Протягом 10 днів було божевілля. Росіяни намагалися атакувати хвилями, вони йшли на наші позиції. Було важко їх стримувати, це неймовірна спільна робота артилеристів, піхотинців, танкістів, бронегрупи", - зауважив Афанасьєв.

За словами офіцера, у першу хвилю наступу на Бахмутському напрямку ворог кинув вагнерівців, які намагалися прорвати оборону ЗСУ.

"Після того, як ми знищили вагнерівців, почали підходити перелякані мобілізовані. Після завдання по них вогневого удару, вони розбігалися по лісосмугах", - додав Афанасьєв.

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