На гуртовому ринку України втричі подешевшали сливи
Закупівельна ціна на сливу знизилася з кінця липня майже втричі: з 15 до 4-7 грн/кг
Про це із посиланням на Аgronews.ua передає Еспресо.TV.
Ситуацію пояснив агроном Олександр Середюк, господарство якого почало продавати сливу приблизно 25 липня. Тоді гуртова ціна була 15 грн/кг.
Під його керівництвом збирають три сорти сливи поперемінно: першою йшла "Чачакська Лепотика", через тиждень дозріває "Ненька", а за 14-18 днів - "Стенлей". На сьогодні ціна знизилась до 47 грн/кг на "Лепотик"у та до 10 грн/кг - на "Неньку".
"Нинішні ціни на сливу не дозволяють нам, наприклад, планувати купівлю антиградової сітки", - скаржиться агроном.
"Чому сьогодні, якщо на внутрішньому ринку слива є дефіцитом, на неї така гуртова ціна - 4-6 грн? Відповіді на це запитання в мене немає. Хоча ми робимо все, що від нас як садівників, агрономів залежить: намагаємося вирощувати товар найкращої якості, застосовуємо для цього фірмові препарати. Але ціну, на жаль, диктуємо не ми", - зазначив Середюк.
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