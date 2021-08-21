На гуртовому ринку України втричі подешевшали сливи

Про це із посиланням на Аgronews.ua передає Еспресо.TV.



Ситуацію пояснив агроном Олександр Середюк, господарство якого почало продавати сливу приблизно 25 липня. Тоді гуртова ціна була 15 грн/кг.



Під його керівництвом збирають три сорти сливи поперемінно: першою йшла "Чачакська Лепотика", через тиждень дозріває "Ненька", а за 14-18 днів - "Стенлей". На сьогодні ціна знизилась до 47 грн/кг на "Лепотик"у та до 10 грн/кг - на "Неньку".



"Нинішні ціни на сливу не дозволяють нам, наприклад, планувати купівлю антиградової сітки", - скаржиться агроном.



"Чому сьогодні, якщо на внутрішньому ринку слива є дефіцитом, на неї така гуртова ціна - 4-6 грн? Відповіді на це запитання в мене немає. Хоча ми робимо все, що від нас як садівників, агрономів залежить: намагаємося вирощувати товар найкращої якості, застосовуємо для цього фірмові препарати. Але ціну, на жаль, диктуємо не ми", - зазначив Середюк.





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