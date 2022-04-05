На Харківщині тривають бої. Українці знищили сучасний гелікоптер Ка-52, - Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Що прикметно, вертоліт збили ракетою українською виробництва «Стугна». Цим самим наші військові врятували сотні українських життів! Так само сьогодні біля Ізюма ЗСУ знищили російські танки, які прорвалися до Барвінкового. Втрати окупантів підраховують", - написав Олег Синєгубов.

За останню добу окупанти нанесли 54 удари із різних видів зброї дальної дії по житлових масивах Харкова та області, є постраждалі

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