На Харківщині троє людей загинуло від отруєння чадним газом
У місті Балаклія Харківської області загинуло троє людей внаслідок отруєння чадним газом
Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.
Повідомлення про подію надійшло на номер 101 від поліцейського главку у понеділок, 10 січня, об 11:55.
"Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом. Підрозділи ДСНС не викликали. Пожежі не було", - йдеться у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
- Нагадаємо, у грудня 2021 через несправний котел на Полтавщині загинуло троє людей.
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