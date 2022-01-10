На Харківщині троє людей загинуло від отруєння чадним газом

Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Харківській області.



Повідомлення про подію надійшло на номер 101 від поліцейського главку у понеділок, 10 січня, об 11:55.



"Попередня причина загибелі - отруєння чадним газом. Підрозділи ДСНС не викликали. Пожежі не було", - йдеться у повідомленні.







На місці працює слідчо-оперативна група поліції.

Нагадаємо, у грудня 2021 через несправний котел на Полтавщині загинуло троє людей.