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На Харківщині викрили схему контрабанди до Росії комплектуючих до вогнепальної зброї: організаторці повідомили про підозру

26 січня, 2022 середа
17:10
Кримінал

Правоохоронці викрили жительку Харківської області, яка організувала контрабанду до Російської Федерації комплектуючих до стрілецької вогнепальної зброї через міжнародний сервіс поштового оператора у Харкові

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, мешканка Харківської області організувала відправку до Російської Федерації комплектуючих до вогнепальної зброї. Для цього вона використала міжнародний сервіс одного з поштових операторів у Харкові. В документах на відправлення підозрювана вказала недостовірні дані щодо його вмісту. Також з метою приховування від митного контролю в анкетних даних відправника зазначила інформацію щодо сторонньої особи", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду відправлення на митному пості було виявлено 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї та інші комплектуючі.

Жінці повідомили про підозру у замаху на контрабанду частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї за ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України.

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Новини
Харківська область
зброя
вогнепальна зброя
контрабанда
РФ
комплектуючі
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