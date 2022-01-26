На Харківщині викрили схему контрабанди до Росії комплектуючих до вогнепальної зброї: організаторці повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, мешканка Харківської області організувала відправку до Російської Федерації комплектуючих до вогнепальної зброї. Для цього вона використала міжнародний сервіс одного з поштових операторів у Харкові. В документах на відправлення підозрювана вказала недостовірні дані щодо його вмісту. Також з метою приховування від митного контролю в анкетних даних відправника зазначила інформацію щодо сторонньої особи", - йдеться у повідомленні.

Під час огляду відправлення на митному пості було виявлено 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї та інші комплектуючі.





Жінці повідомили про підозру у замаху на контрабанду частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї за ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України.



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