На Харківщині викрили схему контрабанди до Росії комплектуючих до вогнепальної зброї: організаторці повідомили про підозру
Правоохоронці викрили жительку Харківської області, яка організувала контрабанду до Російської Федерації комплектуючих до стрілецької вогнепальної зброї через міжнародний сервіс поштового оператора у Харкові
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
"За даними слідства, мешканка Харківської області організувала відправку до Російської Федерації комплектуючих до вогнепальної зброї. Для цього вона використала міжнародний сервіс одного з поштових операторів у Харкові. В документах на відправлення підозрювана вказала недостовірні дані щодо його вмісту. Також з метою приховування від митного контролю в анкетних даних відправника зазначила інформацію щодо сторонньої особи", - йдеться у повідомленні.
Під час огляду відправлення на митному пості було виявлено 15 ударно-спускових механізмів до стрілецької вогнепальної зброї та інші комплектуючі.
Жінці повідомили про підозру у замаху на контрабанду частин нарізної стрілецької вогнепальної зброї за ч.1 ст. 201 Кримінального кодексу України.
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