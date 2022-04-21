На Харківщині внаслідок обстрілів окупантів постраждали п’ятеро цивільних, - Олег Синєгубов

Про це повідомив голова харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Вогонь артилерії влучав у районах Салтівки, ХТЗ, Олексіївки. По області - в Дергачах, Золочівському напрямку, Чуївському районі. Унаслідок обстрілів окупантів постраждали 5 цивільних: 3 - у м. Харків, 2 - в Чугуївському районі. Зменшення інтенсивності вогню - це хибне уявлення. Спрогнозувати дії окупантів дуже складно. Тому просимо жителів без крайньої необхідності не покидати місць укриттів. Наші Збройні сили працюють, захищають Харків та область, тримають позиції. На Ізюмщині гаряче, ідуть постійні бої. Ворог випробовує наші оборонні позиції, але ЗСУ утримують їх, завдаючи окупантам значних втрат", - написав Олег Синєгубов.

Депутат Ізюмської міської ради Максим Стрельник розповів, що армія Російської Федерації зазнає великих втрат особового складу на Харківщині, на околицях Ізюма точаться запеклі бої

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