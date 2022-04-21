На Харківщині зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ, - Олег Синєгубов
Протягом дня, 21 квітня, російські окупаційні війська проводили артилерійські обстріли як по самому Харкову, так і в межах області
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
"Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ. На жаль, у Харкові та районі 2 людини поранені. Внаслідок влучання снаряду в атомобіль – 2 цивільних загинули на місці. Наші Збройні Сили України тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку. Сьогодні Протиповітряна оборона ЗСУ знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35. А також збили безпілотний літальний апарат", - сказав Синєгубов.
- Нагадаємо, упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках, а також знешкодили десятки одиниць іншої військової техніки противника
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 34.62
- Актуальне
- Важливе