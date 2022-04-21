На Харківщині зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ, - Олег Синєгубов

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"Сили оборони зафіксували близько 50 обстрілів із артилерії та РСЗВ. На жаль, у Харкові та районі 2 людини поранені. Внаслідок влучання снаряду в атомобіль – 2 цивільних загинули на місці. Наші Збройні Сили України тримають позиції. Активні бої ведуться в Ізюмському напрямку. Сьогодні Протиповітряна оборона ЗСУ знищила два ворожі літаки: Су-34 та Су-35. А також збили безпілотний літальний апарат", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо, упродовж поточної доби, 21 квітня, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках, а також знешкодили десятки одиниць іншої військової техніки противника

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