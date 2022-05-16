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Головна війна з Росією На Херсонщині росіяни призначили "голову району" в одній із громад

На Херсонщині росіяни призначили "голову району" в одній із громад

16 травня, 2022 понедiлок
17:26
війна з Росією Херсонська область

У Чаплинській територіальній громаді Херсонської області російські окупанти призначили "головою району" Атома Мірібяна.

Про це повідомили на сайті Чаплинської громади.

Там зазначили, що 16 травня в будівлі селищної ради були зібрані всі працівники апарату та комунальних установ ради.

"Військовий комендант зачитав наказ гауляйтера Херсонської області про звільнення Чаплинського селищного голови з посади та призначення главою Чаплинського району Мірібяна Атома Саркісовича та його заступника", - йдеться у повідомленні.

 Там додали, що виконавчий комітет громади продовжує виконувати свої обов‘язки дистанційно та всі офіційні джерела комунікації громади працюють у штатному режимі.

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призначення
Херсонська область
окупанти
Чаплинка
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