На Херсонщині росіяни призначили "голову району" в одній із громад
У Чаплинській територіальній громаді Херсонської області російські окупанти призначили "головою району" Атома Мірібяна.
Про це повідомили на сайті Чаплинської громади.
Там зазначили, що 16 травня в будівлі селищної ради були зібрані всі працівники апарату та комунальних установ ради.
"Військовий комендант зачитав наказ гауляйтера Херсонської області про звільнення Чаплинського селищного голови з посади та призначення главою Чаплинського району Мірібяна Атома Саркісовича та його заступника", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що виконавчий комітет громади продовжує виконувати свої обов‘язки дистанційно та всі офіційні джерела комунікації громади працюють у штатному режимі.
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