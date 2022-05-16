На Херсонщині росіяни призначили "голову району" в одній із громад

Про це повідомили на сайті Чаплинської громади.

Там зазначили, що 16 травня в будівлі селищної ради були зібрані всі працівники апарату та комунальних установ ради.

"Військовий комендант зачитав наказ гауляйтера Херсонської області про звільнення Чаплинського селищного голови з посади та призначення главою Чаплинського району Мірібяна Атома Саркісовича та його заступника", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що виконавчий комітет громади продовжує виконувати свої обов‘язки дистанційно та всі офіційні джерела комунікації громади працюють у штатному режимі.