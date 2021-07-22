На Херсонщині викрито агентурну мережу ФСБ, яку організував колишній співробітник СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, співробітники контррозвідки спільно з СБУ викрили та припинили діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла на території Херсонської області.



За даними правоохоронців, організатором мережі був колишній співробітник СБУ, який звільнився зі служби у 2014 році. Він був завербований ФСБ під час виїзду до РФ.





На виконання завдань російської спецслужби він створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців. Зокрема, співробітників СБУ в Херсонській області, працівників місцевої прокуратури, поліцейських, а також одного посадовця Державної служби з надзвичайних ситуацій та колишнього посадовця облдержадміністрацїі.



Правоохоронці також дізналися, що московським куратором мережі є кадровий офіцер ФСБ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним "Мангуст".





Зазначається, що оперативники задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані закриті канали електронного зв'язку.

Російську спецслужбу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування.

За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.



У пресслужбі зазначили, що наразі резидента ФСБ РФ та його агента, співробітника СБУ, затримано. Їм оголошено підозру у державній зраді. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.