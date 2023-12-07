На Київщині неповнолітні побили 12-річну дівчину та зняли це на відео: розпочато розслідування

Про це інформують поліція Київської області та Офіс генпрокурора.

"Під час моніторингу мережі інтернет правоохоронці виявили відео, на якому підлітки бʼють неповнолітню. На інцидент одразу відреагувала ювенальна превенція та оперативно встановила кривдниць", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що інцидент відбувся в Білоцерківському районі Київської області. За даними слідства, між неповнолітніми виникла сварка, яка згодом переросла у бійку. Кілька підлітків спостерігали за цим та знімали на відео, яке згодом розмістили у соцмережах.

Фото: поліція Київської області

12-річна дівчинка, якій завдали тілесних ушкоджень, наразі перебуває у лікарні. Причетних підлітків разом із батьками запросили до відділу поліції для надання пояснень.

Розпочато досудове розслідування за фактами спричинення легких тілесних ушкоджень, завдання побоїв та виготовлення і розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості (ст. 125, ст. 126, ст. 300 КК України).

"Наразі тривають слідчі дії та встановлюються всі особи, причетні до цього інциденту. У рамках кримінального провадження буде надана правова оцінка діям кожного з учасників конфлікту", - додали в Офісі генпрокурора.