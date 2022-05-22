Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

"Наразі у всіх населених пунктах Київської області, які постраждали через бойові дії відновлене електро- і газопостачання. Також на даний момент на Київщині розміновані всі автомагістралі", – зазначив він.

Утім, роботи з розмінування території наразі продовжуються, вказав Кулеба.

Ремонтні бригади цілодобово працювали над відновленням комунікацій, зазначили в ОВА.

Нагадаємо, станом на 22 травня знеструмленими в Україні залишаються 666 тис. осель.