На Київщині розміновано всі автомагістралі, повністю відновлено електро- і газопостачання
У всіх населених пунктах Київської області, які постраждали від бойових дій, відновлено електро- і газопостачання
Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.
"Наразі у всіх населених пунктах Київської області, які постраждали через бойові дії відновлене електро- і газопостачання. Також на даний момент на Київщині розміновані всі автомагістралі", – зазначив він.
Утім, роботи з розмінування території наразі продовжуються, вказав Кулеба.
Ремонтні бригади цілодобово працювали над відновленням комунікацій, зазначили в ОВА.
- Нагадаємо, станом на 22 травня знеструмленими в Україні залишаються 666 тис. осель.
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